OpenAIが、ChatGPTのメモリ機能を大幅に強化したことを2025年4月10日に発表しました。この強化により、ChatGPTは過去の会話の全範囲にわたる情報を記憶し、その情報に基づいて応答を調整できるようになります。

ChatGPT Gets Better at Remembering Info About You With Memory Improvements - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/04/10/chatgpt-memory-improvements/これまでChatGPTが記憶できる情報量は限られており、記憶してほしい情報についてはユーザーが明示的に「これを覚えて」と指示する必要がありました。しかし、今回のアップデートにより、過去のすべての会話履歴を文脈として活用し、ユーザーの状況や好みに応じて回答を調整できるようになりました。今回のアップデートは記憶できる情報量を拡張するだけでなく、「チャット履歴を参照する」機能の追加でもあります。従来の「保存されたメモリを参照する」以外に、「チャット履歴を参照する」という項目が追加されていました。この項目をオンにすれば、ChatGPTが回答する時にそれまでの会話をすべて参照できるようになります。例えば、「チャット履歴を参照する」をオンにした状態でChatGPTに「これまでのチャットを参考に、私を評価してください」と入力すると、ChatGPTはこれまでの入力された指示内容をまとめた上で、ユーザーの人間性を論じます。参照されるチャット履歴は内容の編集や確認ができませんが、「チャット履歴を参照する」機能は設定からオフにすることも可能。また、「一時チャット」モードでは「チャット履歴を参照する」機能が自動的に無効になります。OpenAIのサム・アルトマンCEOは「ChatGPTがこれまでのすべての会話履歴を参照できるようになりました。これは、AIとの対話をよりパーソナライズし、ユーザーにとって一貫性のある体験を提供するための大きな一歩です」とコメントしています。今回のアップデートは有料サブスクリプションプランであるChatGPT PlusおよびProの一部ユーザー向けに、段階的に提供されています。ただし、EU、イギリス、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインは提供対象外となっています。なお、無料プランへの導入予定は現時点では発表されていません。