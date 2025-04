ディズニーとナショナル ジオグラフィックが、アースマンスを祝うキャンペーン「ourHOME」の特別映像を公開。

息をのむような、躍動する大自然に心を掴まれる映像が、ナショナル ジオグラフィックのYouTube公式チャンネルで視聴できます☆

ディズニー・ナショナル ジオグラフィック「ourHOME」特別映像公開

公開:ナショナル ジオグラフィック公式YouTubeチャンネル「ナショナル ジオグラフィック TV」

4月のアースマンスに合わせて、グローバルキャンペーン「ourHOME」を実施するディズニー。

ストーリーテリングの力で、私たちのすぐ周りにある地球環境に対する感謝の気持ちを表現するため、ナショナル ジオグラフィックを中心としたキャンペーンが開催されます!

キャンペーンに先駆けて、ナショナル ジオグラフィックのYouTube公式チャンネルでは、息をのむような大自然に心震える特別映像が公開されました。

映像には愛らしいペンギンの群れや神秘的な海の世界、雄大な山々の風景、未知との出会いに目を輝かせるエクスプローラーの表情を収録。

ナショナル ジオグラフィックならではの臨場感あふれる映像で、地球のさまざまな様子が描かれています☆

息をのむような躍動する大地や、人生を変えてしまうほどに心を掴む地球の映像が楽しめる内容です!

また、キャンペーン「ourHOME」の一環として、ディズニープラスとナショナル ジオグラフィック(TV)は珠玉のコンテンツをお届け。

美しい地球の未来を保護し・再生し・祝福するために、世界最高峰の技術で、これまでにない地球の今を感じられる作品が用意されています!

日本初公開となる作品も多数登場し、『ペンギンのひみつ:過酷な世界を生きる術』は注目のコンテンツです。

環境活動家としても知られるジェームズ・キャメロンが製作総指揮を務め、ブレイク・ライブリーがナレーションを担当。

ナショジオ エクスプローラーでエミー賞の受賞歴を持つワイルドライフ フィルムメーカー、バーティー・グレゴリーが、今まで語られなかったペンギンの知られざる物語や、驚くべき社会性を紐解く作品です☆

ディズニーとナショナル ジオグラフィックの「世界とのつながりを深めるストーリーテリング」という、共通の伝統に根ざした「ourHOME」キャンペーン。

ディズニーは100年以上にわたり、私たちが暮らす世界の素晴らしさを称える物語を創造してきました。

ナショナル ジオグラフィックは、137年以上にわたり、私たちの世界とのより深いつながりを鼓舞する代名詞です!

この2つのブランドが1つになり、私たちの棲み処である美しい地球と一人ひとりの中にある、より良い変化を生み出す力を称えます。

アースマンスは、一人ひとりが地球を守り・再生させ・祝福する力を持っていることを、力強く思い出させてくれる期間。

アースマンスの期間に、ディズニープラスやナショナル ジオグラフィック(TV)を通じて、かけがえのない地球の美しさ・驚き・神秘に触れ、地球の今と未来を改めて考えていくことができる番組を紹介していきます。

『ペンギンのひみつ:過酷な世界を生きる術』

© 2025 National Geographic Partners, LLC.

ディズニープラス配信日:2025年4月21日(月)

ナショナル ジオグラフィック(TV)放送日:2025年4月22日(火) ※日本初放送

ジェームズ・キャメロン製作総指揮、ブレイク・ライブリーのナレーションで贈る、ドキュメンタリーシリーズ『ペンギンのひみつ:過酷な世界を生きる術』

ディズニープラスでは2025年4月21日に、ナショナル ジオグラフィック(TV)では2025年4月22日に日本初となる放送が実施されます。

『ペンギンのひみつ:過酷な世界を生きる術』は、地球の果てに暮らすカリスマ的な感覚を持つ鳥・ペンギンについて、今までにない新しい視点で描いたドキュメンタリー。

最先端のテクノロジーや世界トップクラスの科学調査を駆使して、南半球の意外で困難な風景を住処とする種の秘密を解き明かします!

『ガラパゴス諸島のアシカたち』

©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

オスカー俳優のブレンダン・フレイザーがナレーションを務める、ディズニーネイチャーの長編作品『ガラパゴス諸島のアシカたち』もディズニープラスにて配信開始。

凛々しいアシカの子・レオが母親のルナとともに、海で生きる術を学んでいく様子が描かれています。

特別編成「アースデイ WITH ナショナル ジオグラフィック」

放送日:2025年4月19日(土)・20日(日)、22日(火)

ナショナル ジオグラフィック(TV)は、2025年4月19日・20日と22日の3日間「アースデイ WITH ナショナル ジオグラフィック」と題した、特別編成でお届け。

2025年4月19日・20日はPart1として、野生動物や自然への探求心や敬意、愛情を掻き立てられるドキュメンタリー作品の数々を放送。

『小さな島の愛と絆のカワウソ物語』や『前人未到!過酷なアークティック・リサーチ』『WILD LIFE 大自然への讃歌』の放送が予定されています!

『小さな島の愛と絆のカワウソ物語』は、野生のカワウソとある夫婦との心温まるドキュメンタリー作品。

『前人未到!過酷なアークティック・リサーチ』では、グリーンランドの急速な気候変動調査に迫ります。

『WILD LIFE 大自然への讃歌』は、見えない絆で結ばれた夫婦の愛、そして地球への愛に溢れた作品です。

2025年4月22日のアースデイには、特別編成Part2として『ペンギンのひみつ:過酷な世界を生きる術』を日本初放送でお届けします。

ディズニー・コンサベーション・ファンド(DCF)設立30周年

コンテンツのみならず人々と野生動物にとって、より健やかな地球環境を目指し、さまざまな取り組みを続けるディズニー。

取り組みの一環として、1995年にディズニー・コンサベーション・ファンド(DCF)が設立されました。

2025年に設立30周年を迎えることを記念して、DCFは50万ドルを超える慈善助成金を用意。

青少年が自然とふれあう感動的な体験を提供したり、地域の自然や野生動物を守る活動を支援したりしている非営利団体に対して、助成金を贈ります!

人生を変えてしまうような、心を掴む地球の姿を映し出した特別映像を公開。

ディズニー・ナショナル ジオグラフィックが、4月のアースマンスに合わせて実施するキャンペーン「ourHOME」に先駆けて公開した特別映像の紹介でした!

