「ポタフェス 2025 大阪」5月31日開催。国内外121ブランド集結
e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス 2025 大阪」を5月31日に開催する。会場はグランキューブ大阪 3F イベントホール DE(大阪府大阪市北区中之島 5-3-51)。入場料は不要で、事前登録も不要。
今回の「ポタフェス 2025 大阪」では、イヤフォンやヘッドフォンのほか、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける121のブランドが国内外から一挙に集結。来場者は、各ブランドが出展するブースにて、注目の最新モデルや未発表の試作機を試聴できる。
前回(2025 福岡)の様子
前回(2025 福岡)の様子
前回(2025 福岡)の様子
会場ではe☆イヤホン特設物販ブースの出展、オーダーメイドイヤホン(カスタム IEM)受注、インプレッション(耳型)採取会を予定。豪華賞品が当たるスタンプラリーの実施も予定している。
ポタフェス2025 年間スケジュール
4月11日時点での出展予定社/ブースは以下のとおり。
【ポタフェス 2025 大阪 出展ブランド】 634ears リアルアシスト 64 Audio ミックスウェーブ Acoustune ピクセル ACTIVO アユート ag final Ambient Acoustics 飯田ピアノ ASHIDAVOX アシダ音響 Astell&Kern アユート Astrotec 01Diverse Audeze 完実電気 Audioengine コペックジャパン Audio-Technica オーディオテクニカ Audirect 01Diverse auneaudio リアルアシスト AVIOT プレシードジャパン AZLA アユート Beat Audio ミックスウェーブ Beep Audio NTS beyerdynamic オーディオブレインズ BGVP リアルアシスト Bowers & Wilkins ディーアンドエムホールディングス BQEYZ フォーリーフ Brise Audio (ブリスオーディオ) ブリスオーディオ CAMERTON 飯田ピアノ Campfire Audio ミックスウェーブ Cayin コペックジャパン Chord Electronics エミライ COMPLY エントリージャパン Daruma Audio NTS ddHiFi リアルアシスト DENON ディーアンドエムホールディングス DITA final Divinus リアルアシスト e☆イヤホン・ラボ タイムマシン e☆イヤホン・ラボ事業部 EarAcoustic Audio フォーリーフ EDIFIER Edifier Japan Empire Ears アユート Eversolo ブライトーン FAudio ミックスウェーブ FIIO エミライ final final Flipears タイムマシン FOSTEX 完実電気 GRADO ナイコム HAKU ピクセル Hapbeat Hapbeat Heart Field 飯田ピアノ HiBy ミックスウェーブ HIFIMAN HIFIMAN JAPAN Hi-Unit Hi-Unit branding. HYLA オリオラスジャパン iBasso MUSIN iFi audio エミライ intime オーツェイド JBL ハーマンインターナショナル Juzear リアルアシスト Kinera リアルアシスト KiwiEars ナイコム KORG コルグ KuraDa 飯田ピアノ LETSHUOER ナイコム LUXURY&PRECISON オリオラスジャパン MADOO ピクセル Maestraudio アユート Melodic artification 01Diverse Meze Audio 完実電気 MotherAudio MotherAudio MUSIN ORIGINAL MUSIN NeSTREAM LIVE ラディウス NF ACOUS フォーリーフ NICEHCK フォーリーフ NiPO オリオラスジャパン NOBUNAGA Labs WiseTech nwm NTTソノリティ ONIX MUSIN onso ひさご電材 ORB ORB Oriolus オリオラスジャパン ORIVETI ナイコム Pai audio WiseTech Pentaconn 日本ディックス PIONEER 東北パイオニア PW AUDIO オリオラスジャパン qdc アユート Qobuz Xandrie Japan radius ラディウス SeeAudio リアルアシスト SENDY AUDIO アユート SENNHEISER Sonova Consumer Hearing Japan SHANLING MUSIN SHURE シュア・ジャパン SIVGA 01Diverse SOSO.LABO 01Diverse SOUND TECTOR (サウンドテクター) 東北パイオニア STAX スタックス TANGZU 01Diverse TCL Q85H Pro GREEN FUNDING TEAC ティアック Technics パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション THIEAUDIO ナイコム TIMSOK 01Diverse TinHiFi リアルアシスト Tipsy リアルアシスト TOPPING MUSIN TWISTURA MUSIN Ultimate Ears タイムマシン ULTRASONE アユート UNCOMMON コペックジャパン Unique Melody ミックスウェーブ Victor JVCケンウッド VISION EARS タイムマシン WiiM エミライ xDuoo オリオラスジャパン ZMF headphones ブライトーン カナルワークス カナルワークス ソニー ソニー ピヤホン Hi-Unit branding. ヤマハ ヤマハミュージックジャパン 楽音倶楽部 フォーリーフ システム工房 システム工房 水月雨(MOONDROP) 水月雨ジャパン