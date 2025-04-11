e☆イヤホンは、ポータブルオーディオの試聴・体験イベント「ポタフェス 2025 大阪」を5月31日に開催する。会場はグランキューブ大阪 3F イベントホール DE(大阪府大阪市北区中之島 5-3-51)。入場料は不要で、事前登録も不要。

今回の「ポタフェス 2025 大阪」では、イヤフォンやヘッドフォンのほか、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手がける121のブランドが国内外から一挙に集結。来場者は、各ブランドが出展するブースにて、注目の最新モデルや未発表の試作機を試聴できる。

前回(2025 福岡)の様子

前回(2025 福岡)の様子

前回(2025 福岡)の様子

会場ではe☆イヤホン特設物販ブースの出展、オーダーメイドイヤホン(カスタム IEM)受注、インプレッション(耳型)採取会を予定。豪華賞品が当たるスタンプラリーの実施も予定している。

ポタフェス2025 年間スケジュール

4月11日時点での出展予定社/ブースは以下のとおり。


【ポタフェス 2025 大阪 出展ブランド】 634ears　リアルアシスト 64 Audio　ミックスウェーブ Acoustune　ピクセル ACTIVO　アユート ag　final Ambient Acoustics　飯田ピアノ ASHIDAVOX　アシダ音響 Astell&Kern　アユート Astrotec　01Diverse Audeze　完実電気 Audioengine　コペックジャパン Audio-Technica　オーディオテクニカ Audirect　01Diverse auneaudio　リアルアシスト AVIOT　プレシードジャパン AZLA　アユート Beat Audio　ミックスウェーブ Beep Audio　NTS beyerdynamic　オーディオブレインズ BGVP　リアルアシスト Bowers & Wilkins　ディーアンドエムホールディングス BQEYZ　フォーリーフ Brise Audio (ブリスオーディオ)　ブリスオーディオ CAMERTON　飯田ピアノ Campfire Audio　ミックスウェーブ Cayin　コペックジャパン Chord Electronics　エミライ COMPLY　エントリージャパン Daruma Audio　NTS ddHiFi　リアルアシスト DENON　ディーアンドエムホールディングス DITA　final Divinus　リアルアシスト e☆イヤホン・ラボ　タイムマシン e☆イヤホン・ラボ事業部 EarAcoustic Audio　フォーリーフ EDIFIER　Edifier Japan Empire Ears　アユート Eversolo　ブライトーン FAudio　ミックスウェーブ FIIO　エミライ final　final Flipears　タイムマシン FOSTEX　完実電気 GRADO　ナイコム HAKU　ピクセル Hapbeat　Hapbeat Heart Field　飯田ピアノ HiBy　ミックスウェーブ HIFIMAN　HIFIMAN JAPAN Hi-Unit　Hi-Unit branding. HYLA　オリオラスジャパン iBasso　MUSIN iFi audio　エミライ intime　オーツェイド JBL　ハーマンインターナショナル Juzear　リアルアシスト Kinera　リアルアシスト KiwiEars　ナイコム KORG　コルグ KuraDa　飯田ピアノ LETSHUOER　ナイコム LUXURY&PRECISON　オリオラスジャパン MADOO　ピクセル Maestraudio　アユート Melodic artification　01Diverse Meze Audio　完実電気 MotherAudio　MotherAudio MUSIN ORIGINAL　MUSIN NeSTREAM LIVE　ラディウス NF ACOUS　フォーリーフ NICEHCK　フォーリーフ NiPO　オリオラスジャパン NOBUNAGA Labs　WiseTech nwm　NTTソノリティ ONIX　MUSIN onso　ひさご電材 ORB　ORB Oriolus　オリオラスジャパン ORIVETI　ナイコム Pai audio　WiseTech Pentaconn　日本ディックス PIONEER　東北パイオニア PW AUDIO　オリオラスジャパン qdc　アユート Qobuz　Xandrie Japan radius　ラディウス SeeAudio　リアルアシスト SENDY AUDIO　アユート SENNHEISER　Sonova Consumer Hearing Japan SHANLING　MUSIN SHURE　シュア・ジャパン SIVGA　01Diverse SOSO.LABO　01Diverse SOUND TECTOR (サウンドテクター)　東北パイオニア STAX　スタックス TANGZU　01Diverse TCL Q85H Pro　　GREEN FUNDING TEAC　ティアック Technics　パナソニックエンターテインメント＆コミュニケーション THIEAUDIO　ナイコム TIMSOK　01Diverse TinHiFi　リアルアシスト Tipsy　リアルアシスト TOPPING　MUSIN TWISTURA　MUSIN Ultimate Ears　タイムマシン ULTRASONE　アユート UNCOMMON　コペックジャパン Unique Melody　ミックスウェーブ Victor　JVCケンウッド VISION EARS　タイムマシン WiiM　エミライ xDuoo　オリオラスジャパン ZMF headphones　ブライトーン カナルワークス　カナルワークス ソニー　ソニー ピヤホン　Hi-Unit branding. ヤマハ　ヤマハミュージックジャパン 楽音倶楽部　フォーリーフ システム工房　システム工房 水月雨(MOONDROP)　水月雨ジャパン