セガ ラッキーくじオンラインに「人生はウーパールーパー -和菓子屋さん開店!-」が登場。

和菓子屋さんをコンセプトにした「人生はウーパールーパー」のグッズが当たるくじが、オンラインで楽しめます!

セガ ラッキーくじオンライン「人生はウーパールーパー -和菓子屋さん開店!-」

くじ販売期間:2025年4月10日(水)11:00〜5月16日(金)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

ウーパールーパー愛あふれる著者・ももにくすさんによる、ウーパールーパーがよくわかる作品「人生はウーパールーパー」

そんな「人生はウーパールーパー」のセガ限定描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、セガラッキーくじオンライン「人生はウーパールーパー -和菓子屋さん開店!-」が登場します☆

「人生はウーパールーパー」描き下ろしイラストを使ったグッズが当たるオンラインくじのコンセプトは、”和菓子屋さん”。

くじで当たる景品には、セガ限定の描き下ろしイラストを使用した、実用的で嬉しいグッズが多数ラインナップされています。

A賞:バスタオル

サイズ:約60×120cm

種類:全2種

はっぴ衣装や和菓子すがたがかわいい、和菓子屋さんをテーマにした描き下ろしイラストのバスタオル。

A賞の賞品として、2つのデザインがラインナップされています☆

B賞:ぬいぐるみ

サイズ:約20×15cm

種類:全3種

B賞には、和菓子屋さんの店員になったはっぴ姿がかわいいぬいぐるみが登場。

セガ限定の描き下ろしイラストを、かわいく立体化しています!

C賞:巾着

サイズ:約17×17cm

種類:全3種

C賞には、和テイストのデザインがぴったりの巾着が登場。

3種類のデザインで、はっぴ衣装や和菓子になったウーパールーパーたちが愛らしい雑貨です☆

D賞:ぬいぐるみマスコット

サイズ:約10×8cm

種類:全4種

キュートな和菓子姿のウーパールーパーたちを、ぬいぐるみマスコットで再現。

持ち物に取り付けて連れ歩きたくなるグッズは、D賞の賞品です。

E賞:アクリルスタンド

サイズ:約4×5cm

種類:全10種

E賞には、飾って楽しめるアクリルスタンドが登場。

和菓子屋さんをコンセプトにした描き下ろしイラストを使った、全10種のデザインで展開されています。

F賞:ステッカーセット

サイズ:約3.5〜5×4.5〜6cm

種類:全10種

F賞は描き下ろしイラストを使った、ダイカットデザインのステッカーセット。

スマートフォンや手帳、ノートのデコレーションに使えます!

和菓子屋さんをコンセプトにした「人生はウーパールーパー」グッズが当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「人生はウーパールーパー -和菓子屋さん開店!-」は、2025年4月10日11:00〜5月16日23:59まで販売です!

