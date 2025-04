◆櫻坂46「Addiction」収録内容決定

【モデルプレス=2025/04/11】櫻坂46が4月30日にリリースする2nd Album「Addiction」の収録内容が決定した。全形態に共通して収録されるDISC1は、2023年にリリースした5thシングルの「桜月」から最新シングル「UDAGAWA GENERATION」までの表題曲やカップリング曲と、本アルバムのために書き下ろされた新曲「Addiction」を含む全24曲入り。アルバムの最初と曲間に7つの「Interlude」が入ることで全24曲を一貫して聴くことができ、TEAM SAKURAZAKA46が贈る、ライブさながらの興奮を味わえる仕様になっている。

また、初回生産限定盤TYPE-AのDISC2には、櫻坂46初の試みとなる「Sakurazaka46 Remixes」の収録も決定。LollapaloozaやEDCをはじめとする音楽フェスへの出演や、国内外のワンマンを完売させるほど世界中で人気を博しているオーストラリア出身のエレクトロニックアーティスト“Ninajirachi”や、10億回以上のストリーム再生と数々のゴールド・プラチナ認定を獲得し、2023年には最も国際的に活躍したフランス人アーティスト第4位にも輝いた“Naeleck”など、櫻坂46を世界に羽ばたかせることに賛同した世界各国の6人のDJたちが厳選された6曲を壮大にリミックスし、櫻坂46の楽曲の新たな魅力を引き出している。さらに、その中から「承認欲求 -Ninajirachi Remix-」の先行配信が4月11日0時よりスタートし、さらにYouTubeでは本楽曲のビジュアライザーも公開された。二期生、三期生メンバーという新体制での初の打ち出しとなる「Addiction」は、何度でも聴くことができる、まさに“依存”性の強いアルバムに仕上がったようだ。(modelpress編集部)I became an instant fan of Sakurazaka46 when I first went to Japan last year. I felt so honoured when the band asked me to create a remix for them, and I’m so excited to play it my sets. I can’t wait to come back to Japan and play it live soon!去年初めて日本を訪れた時に、すぐに櫻坂46のファンになりました。リミックスの依頼をいただいた時は本当に光栄でした。自分のDJセットでこの曲をプレイするのがとても楽しみです。また日本に戻って、この曲をライブで披露できる日が待ち遠しいです!【初回生産限定盤 TYPE-A】・2CD+Blu-ray・オールメンバーカスタムジャケット仕様 -TYPE-A-・Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム 豪華ライブフォトブックレット・応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真(TYPE-1 24種・TYPE-2 24種の計48種より1枚ランダム封入<収録内容>・DISC1※全形態共通1.Interlude #12.承認欲求3.Interlude #24.何歳の頃に戻りたいのか?5.Cool6.I want tomorrow to come7.Interlude #38.Start over!9.一瞬の馬10.Interlude #411.桜月12.夏の近道13.僕たちの La vie en rose14.TOKYO SNOW15.Interlude #516.UDAGAWA GENERATION17.もう一曲 欲しいのかい?18.何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう19.油を注せ!20.Interlude #621.自業自得22.Interlude #723.静寂の暴力24.Addiction ※新曲・DISC2 Sakurazaka46 Remixes1.静寂の暴力 -NURKO Remix-2.承認欲求 -Ninajirachi Remix-3.何歳の頃に戻りたいのか? -Raiden Remix-4.自業自得 -devin Remix-5.I want tomorrow to come -Naeleck Remix-6.UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix-・DISC3 Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドームOverture何歳の頃に戻りたいのか?泣かせて Hold me tight!恋が絶滅する日摩擦係数Nobody’s faultCoolDead end桜月流れ弾何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう恋は向いてない真夏に何か起きるのかしら心の影絵油を注せ!静寂の暴力マンホールの蓋の上BAN承認欲求Start over!自業自得Anthem time〜ドローン旋回中Buddies櫻坂の詩【初回生産限定盤 TYPE-B】・CD+Blu-ray・三方背クリアケース・デジパック仕様・オールメンバーカスタムジャケット仕様 -TYPE-B-・シングルアートワークフォトブックレット<8th-11th Single>・応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真(TYPE-3 24種・TYPE-4 24種の計48種より1枚ランダム封入)・DISC 1※全形態共通・DISC 2 The Documentary of TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-【通常盤】・CD only<通常盤初回仕様>応募特典シリアルナンバー封入・DISC 1※全形態共通【Not Sponsored 記事】