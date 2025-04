9人組グローバルグループ・&TEAMのEJ、K、NICHOLAS、MAKIが、18日発売の雑誌『non-no』6月号(集英社)の増刊表紙を飾る。特集ではデビュー3年目となった同グループが、23日にリリースする3rdシングル「Go in Blind(月狼)」の聴きどころや、それぞれの関係性について語る。「a day in the life」と題された特集では、シェアハウスをイメージしたスタジオで4人がそれぞれとペアになる、総当たり6ペアのエモーショナルな撮影を敢行。これまでともに歩んできた中で育まれた、各ペアならではの関係性やエピソードを語る。

また、グループ・個人として2025年に目指していること、今回出演していない5人のメンバーについて語るインタビューも掲載する。とじ込み付録の両A面厚紙ピンナップは、「スウィート」と「クール」をテーマに撮影。通常版・増刊ともに、抽選でサイン入り写真が当たる応募券も付く。同号の通常版表紙は、同誌専属モデルで俳優の横田真悠が務める。巻頭大特集は「あか抜けには“色使い”が9割!」。今っぽい配色について指南する。また、今月号から現役大学生モデルの加藤栞が専属モデルに仲間入り。キャンパス着回しを披露する。メイク特集には、FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌とME:I・COCOROが登場。2人での撮影&インタビューが実現した。そのほか、ハリセンボン・近藤春菜が友人関係について読者からの悩みに答える特集、香水フリークであるINI・佐野雄大の香りにまつわるインタビュー、Travis Japan・松田元太の笑顔にフィーチャーした特集も掲載する。