¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£ÛÙ¤¬¡Ö£î£ï£î¡½£î£ï¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÍÎÉþ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£ÛÙ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£î£ï£î¡½£î£ï¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï£±£µºÐ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£Ó£å£ö£å£î£ô£å£å£î¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢¡¢°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤Ë¡Ö£Ó£å£ö£å£î£ô£å£å£î¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¡¢£´·î£±£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö£î£ï£î¡½£î£ï¡×£¶·î¹æ¤«¤éÆ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ø£î£ï£î¡½£î£ï¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤Î´Ä¶¤Ç³èÆ°½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£î£ï£î¡Ý£î£ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¾Ð´é¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç»ä¤âÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÍÎÉþ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£