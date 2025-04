バーガーキングで大人気の「メキシカン・アボカドワッパー」に、新メニュー「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」が登場。

本格メキシカンのスパイスを使用した濃厚な新開発ソースが、アボカドと相性抜群な美味しさです!

また、「新メキシカンフレーク」を使用したサイドメニュー「メキシカンチーズフライ」も、期間限定で同時に新発売されます☆

バーガーキング「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」

発売日:2025年4月11日(金)〜

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングで大人気の「メキシカン・アボカドワッパー」に、新メニュー「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」の3種が期間限定で新たに登場。

2025年4月11日より、「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」「クリーミーメキシカン アボカドワッパー」「ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー」が登場します!

いずれも新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げたメニューです。

「特製クリーミーメキシカンソース」は、メキシコ料理でおなじみのスパイスミックスをマヨベースで濃厚に楽しめるソース。

クミン・オレガノ・チリパウダー・ブラックペッパーをメインに、ガーリックとオニオンパウダーで旨味・コクがプラスされています。

スパイスの風味をしっかり感じられ、濃厚な美味しさのある本格ソースです。

また、ピリッとした辛さとコクのあるチーズに手が止まらないサイドメニュー「メキシカンチーズフライ」も同時発売。

「メキシカンチーズフライ」には、12種のスパイスを使用した「新メキシカンフレーク」が使用されています!

「新メキシカンフレーク」を使用した「チーズメキシカン アボカドワッパー」「メキシカン アボカドワッパー」「ダブルメキシカン アボカドワッパー」も発売中です。

チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー

価格:単品 970円(税込)、セット 1,270円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、コクのあるチェダーチーズ2枚をプラスした「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」

さらに、フレッシュなレタス・トマト・オニオンの豊富な野菜と、アクセントのピクルスを重ねています。

マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げ、ソースとコクのあるチーズが相性抜群なバーガーです☆

クリーミーメキシカン アボカドワッパー

価格:単品 870円(税込)、セット 1,170円(税込)

100%ビーフパティとアボカドを使い、マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げた「クリーミーメキシカン アボカドワッパー」

直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに加え、フレッシュなレタス・トマト・オニオンといった豊富な野菜と、アクセントのピクルスが重ねてあります。

マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げ、ソースが直火焼きビーフとクリーミーなアボカドを引き立てる本格バーガーです!

ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー

価格:単品 1,190円(税込)、セット 1,490円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティ2枚を使った、ボリューム満点な「ダブルクリーミーメキシカン アボカドワッパー」

クリーミーでリッチな味わいのアボカドに、フレッシュなレタスやトマト、オニオンの豊富な野菜が使用されています。

さらに、アクセントのピクルスを重ね、マヨソースと新開発の「特製クリーミーメキシカンソース」で仕上げたバーガーです☆

メキシカンチーズフライ

価格:380円(税込)

「メキシカンチーズフライ」は「新メキシカンフレーク」と、クリーミーな特製チーズソースを合わせたサイドメニュー。

外はカリっと・中はホクホクのフレンチフライに、ピリッとした辛さとコクのあるチーズの味が加わり、やめられない美味しさです!

「新メキシカンフレーク」には、12種のスパイスを使用。

パプリカ・クミン・シナモン・オレガノ・タイム・メース・ガーリック・唐辛子・ブラックペッパー・クローブ・コリアンダーに、2025年はクセになる辛さのハラペーニョパウダーが加えてあります。

また、セットのフレンチフライ(M)は、+60円で「メキシカンチーズフライ」に変更可能です。

「メキシ缶」が当たるキャンペーン

キャンペーン期間:2025年4月11日(金)8時〜4月17日(木)23時59分

当選者数:55名 ※うち5名はバーガーキング スペシャルマスク入り

応募方法:バーガーキング 公式アプリのクーポンタブから「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー (M)セット キャンペーン応募用」クーポンを利用して購入すると応募完了

「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」の発売を記念して、抽選で55名に「メキシ缶」が当たるキャンペーンを開催。

2025年4月11日8時〜4月17日23時59分まで、1週間限定で実施します!

メキシカンなデザインの缶に、オリジナルステッカー・新メキシカンフレーク・特製クリーミーメキシカンソースを詰めた「メキシ缶」

みんなでメキシコのお祭り「シンコ・デ・マヨ」を楽しめるグッズです。

また、当選した55名のうち、ラッキーな5名には「バーガーキング スペシャルマスク」もプレゼント。

キャンペーンは、バーガーキング 公式アプリから応募できます☆

アプリのクーポンタブから「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー (M)セット キャンペーン応募用」クーポンを利用して購入すると、応募完了です。

キャンペーン応募用クーポンを使うと、通常価格1,270円※を、200円引きの1,070円で購入可能。

「チーズクリーミーメキシカン アボカドワッパー」のセットを、お得に楽しめます!

好評発売中の「メキシカン・アボカドワッパー」に、本格メキシカンのスパイスを使用した濃厚ソースを合わせた新メニューが登場。

バーガーキングの「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」は、2025年4月1日より期間限定で発売です!

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)

※メキシカンフレークには辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

