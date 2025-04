【Epic Games Store:「リバーシティガールズ」無料配布】 配布期間:4月11日~4月18日0時まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、横スクロールアクションゲーム「リバーシティガールズ」の無料配布を4月11日より期間限定で配布している。期間は4月18日0時まで。

本作はWayForward / Arc System Worksが手掛けるRPG風協力プレイ横スクロールアクション。「くにおくん」シリーズの流れをくむ作品であり、主人公のきょうことみさこは捕らわれてしまったくにおとりきを助けるため、リバーシティーを駆け巡る。

パンチとキックによる基本のアクションに加え、新しいスキルを手に入れ、パワーアップアイテムをど食べ、各種武器を使い、コンボ、投擲、特殊技の数々と多彩なアクションで敵を倒していく。

There's trouble again in River City, and this time only the girls can save the day! 👊



Grab River City Girls for FREE this week: https://t.co/bQvZp1KGvv pic.twitter.com/ZINMlO9ALI