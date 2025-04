【GU:ポケモン ピクセルアートコレクション】 4月25日 発売予定 価格:390円~

GUは、「ポケモン ピクセルアートコレクション」を4月25日発売する。価格はソックスが390円など。

「ポケモンとの出会い」と「冒険」をテーマに、レジャーシーズンにぴったりの新コレクションが登場。「ポケットモンスター(ポケモン)」シリーズ初期作を連想させるドット絵風デザインがあしらわれたTシャツ、ラウンジセット、ボクサーパンツ、ソックスなどが展開される。

大人メンズ用サイズのほか、KIDS用サイズのものも用意されるなど、豊富なラインナップが取り揃えられている。

