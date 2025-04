「素敵すぎて心が洗われる」

モデルの長谷川潤さんは4月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットで圧巻のスタイルを披露しています。長谷川さんは「Celebrating endings and beginnings. Cycles within cycles. Love never Faileth」と英語でつづり、5枚の写真と3本の動画を投稿。1枚目の写真は大きな木の根元に座る自身のショットで、3、4枚目は、友人らしき女性とのツーショットです。長谷川さんはボディラインが際立つスポーツウエアを着ており、圧巻のスタイルを披露しています。

海で遊ぶ娘と息子の様子も披露

この投稿にファンからは、「潤ちゃんはずーっと素敵です」「大自然!癒やされますね」「ただただ美しいです」「素敵な写真をありがとう」「相変わらず長谷川潤さん綺麗」「素敵すぎて心が洗われる」「笑顔が1番似合う大好き」と、絶賛の声が集まりました。長谷川さんは自身のInstagramで、プライベートショットなどをたびたび披露しています。2月4日の投稿では「Melting into the sand and ocean」と英語でつづり、海で遊ぶ娘と息子の様子を披露しました。コメントでは、「最高」「素敵な環境で育つ子供達…幸せですね」と癒されているファンが続出しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!(文:中村 凪)