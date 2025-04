グレープストーンがJR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」から「カービィのストロベリーバーガー 6個入」がキャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店限定で登場。

「カービィカフェ」×「キャプテンスイーツバーガー」コラボ第2弾として登場する、しっとり食感のダブルいちごバーガーです☆

CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)東京駅南通路店「カービィのストロベリーバーガー 6個入」

価格:2,106円(税込)

発売日:2025年4月18日(金)

内容量:6個入り

購入制限:1人2点まで

販売店舗:キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店

※3種類のオリジナルステッカーのうち1枚がランダムで入ります

※取扱店は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトで確認ください

「カービィ」のストロベリーバーガーの新作として「カービィのストロベリーバーガー 6個入」が登場。

「JR東京駅」で展開する、まるでハンバーガーのようなスイーツバーガーが楽しめる、スイーツブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER(キャプテンスイーツバーガー)」

代表作「チーズチョコレートバーガー」をはじめ、美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のスイーツバーガーは累計販売900万個を突破しています。

2024年夏には「カービィカフェ」とコラボレーションした「カービィのスイーツバーガーセット」が発売され「カービィフェイスのストロベリーバーガーがかわいい !おいしい !」と話題になりました。

そんな話題の「カービィカフェ」×「キャプテンスイーツバーガー」コラボ第2弾として、「東京駅」だけで出会える、しっとり食感の「カービィのストロベリーバーガー」が誕生します☆

しっとり食感になって新登場!

コラボ第2弾の「カービィのストロベリーバーガー」はしっとり食感のダブルいちごバーガー。

苺を練り込んだ“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”に、甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”をぷっくり絞っています。

それをまんまる「カービィ」のフェイスが描かれた、いちごと発酵バターが香るソフトクッキーで挟んだ焼き菓子です。

ストロベリーバーガーを持った「カービィ」と「ワドルディ」がキュートな限定パッケージ

「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」のコラボ第2弾を記念して、新たに描き起こしたイラストの新パッケージ。

ストロベリーバーガーを持つ「カービィ」のイラストは、いつまでも見ていたくなるかわいさです☆

さらに箱の中には、3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。

何が出るかは開けてみてのお楽しみです!

紙袋も「カービィ」デザイン

新看板メニュー「ストロベリーバーガー」を持つ「カービィ」のイラストは、紙袋にもデザインされています!

裏面は「ワドルディ」のリバーシブル仕様です。

※紙袋は「カービィのストロベリーバーガー」1点購入につき1枚

いちごミルク味のチョコレートと甘酸っぱいいちごホイップショコラをサンドした、「カービィ」のキュートなスイーツ!

「カービィのストロベリーバーガー」は、2025年4月18日(金)より「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」にて販売開始です。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

