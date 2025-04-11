Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡ËüÇî³«²ñ¼°½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÂçºå¤Ø½ÐÈ¯¡¡11Æü¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¡¡12Æü¤Î³«²ñ¼°¤ÇÊÅ²¼¤¬¡Ö³«²ñ¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¡×
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¸«Á÷¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆÃÊÌµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤¤Û¤É½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å¤«¤é¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇËüÇî¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ò½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ´Û¡×¤ä¡¢Ì¤Íè¤ÎÅÔ»ÔÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ò½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»ÜÀß¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å¤Ë¤Ï³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¹ç¿Þ¤ÇËüÇî¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤ä¹ÄÂÀ»Ò¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ç¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¡¢2005Ç¯¤Î°¦ÃÎËüÇî¤Ç¤Ï¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬³«²ñ¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£