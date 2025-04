小麦粉および米粉等を一切使用しないグルテンフリー！ビースリー「熟成バスクチーズケーキ」

ビースリーが生産する“3か月待ち”で話題のスイーツ「熟成バスクチーズケーキ」が、2025年4月の時点で、Google Mapの口コミ500件、評価が4.9という最高評価を達成しました。

ビースリー「熟成バスクチーズケーキ」

ビースリーが生産する“3か月待ち”で話題のスイーツ「熟成バスクチーズケーキ」が、2025年4月の時点で、Google Mapの口コミ500件、評価が4.9という最高評価を達成!

日本国内で300件以上の口コミがある日本全国のケーキ屋さんから調べる中で、5点満点中4.9を達成しているものは無く(※)、「熟成バスクチーズケーキ」の満足度が高いスイーツであることがうかがえます。

(※)2024年4月から2025年3月末まで、インターネット調査、自社調べ

【熟成バスクチーズケーキ直売所】

所在地 : 〒144-0045 東京都大田区南六郷2丁目5-10 サンアイランド 101A

アクセス : 京急線 雑色駅 徒歩7分

営業時間 : 10:00〜18:00 月曜日〜金曜日

12:00〜16:00 日曜日

土・祝日お休み ※完売次第終了

予約可能 : 平日10:00〜16:00 に「03-6417-9636」にご連絡ください。

売り切れの場合もあり予約いただくのが確実です。

販売物 : ショコラ研究所 ガトーショコラ、熟成バスクチーズケーキ

■熟成バスクチーズケーキについて

パティシエでもなく、料理人でもなく、お店もない中で、美味しいものができるまで販売をしないと決めて約1年の時間と500回以上の試作で作り上げた。

今までスイーツ業界では敬遠されていた熟成をテーマにして小麦粉および米粉等を一切入れずにグルテンフリーで作ることに成功しました。

今まで熟成スイーツは冷蔵庫で寝かせるだけのものが多く、熟成によりどのような結果が出たかがわかるものはありませんでした。

スイーツ業界では初めてとも言われる、成分分析会社にだして品質の数値化を実施しました。

その結果、「熟成バスクチーズケーキ」は同社チーズケーキの熟成前のものと比較して旨味成分が約1.77倍多いことを証明。

また、粘性が約8.43倍、弾性が約1.15倍、水分率が約0.69倍であることも証明され、「熟成バスクチーズケーキ」は、旨味が約2倍強く、8倍濃厚なトロッと感、しっとり感、まったり感がより感じられるチーズケーキであることが明らかになりました。

熟成バスクチーズケーキ2

■チーズケーキの限界を超えグルテンフリーでの美味しさを熟成により挑戦

バスクチーズケーキは高い温度で時間をかけずに焼き上げるのが一般的ですが、どうしても硬い仕上がりに。

とはいえ、低温の焼成は生地が柔らかすぎてだらけてしまいます。

小麦粉を入れないことにより滑らかさは出ますが、粘性が落ちるということもあります。

そんな難点をクリアし究極の口どけを実現すべく、私たちが目をつけたのが「熟成」です。

熟成とは、微生物や菌の酵素作用を利用し、時間と手間をかけてタンパク質を分解し、食品の旨みと食感を引き出す技。

近年、肉や魚に採用され話題となっていますが、水分量、糖分も多いスイーツには不向きといわれ、さらに、自宅で食べる場合は保存環境も保証できないことから、業界ではタブーとされてきました。

それでも同社では、チーズケーキの限界を超えるため熟成に挑戦。

温度や湿度、時間などさまざまな条件で300回以上のテストを繰り返し、熟成効果を出しながらも菌検査はきちんとクリアする、デリケートなチーズに最適な熟成方法を発見しました。

成功へ導いたのは、2度熟成をかけるという他に類を見ない“二段熟成”という製法と、1台数百万円というハイスペックかつ特殊な熟成機を複数台導入し短時間で熟成効果を出すことに成功しました。

■熟成で生まれる濃厚な味わいととろけるような食感

この二段熟成製法の効果についてはチーズの嫌なクセが消え、甘みが増し、濃厚な口当たりになること。

“味が整った”チーズケーキは、キャラメルのようにとろけ、口の中に僅かな余韻を残しながら消えていきます。

この感覚は、熟成させたチーズケーキだからこそだせるもの。

ひと口で多幸感が得られる究極の味わいです。

熟成と非熟成の食べ比べはクラウドファンディングでも一番人気で、かなりのお客様から驚いた、熟成と非熟成で合うワインが違う、グルテンフリーでこのねっとりは凄い等の感想をいただいています。

熟成前でも十分おいしいチーズケーキを、熟成させることでさらに味わい深く滑らかに仕上げた「熟成バスクチーズケーキ」。

構想から約1年、クラウドファンディングの注文で最大3か月待ちになった商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小麦粉および米粉等を一切使用しないグルテンフリー!ビースリー「熟成バスクチーズケーキ」 appeared first on Dtimes.