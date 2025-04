コスメブランド「Wonjungyo(ウォンジョンヨ)」に、ディズニーの猫キャラクターを描いた限定パッケージが登場。

足跡のようにあしらった肉球デザインもかわいいパッケージを使った、人気コスメ3種が数量限定で発売されます!

Wonjungyo(ウォンジョンヨ)ディズニー「猫キャラクター」限定パッケージ

発売日:2025年4月18日(金)

取扱店:ウォンジョンヨ公式オンラインストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー、ロフト(一部店舗除く)

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo(ウォンジョンヨ)」に、ディズニーの猫キャラクターをあしらった限定パッケージが登場。

2024年6月に数量限定で発売された、ディズニーデザイン大好評だった「ウォンジョンヨ」のコスメです。

2025年も人気シリーズに『おしゃれキャット』や『ふしぎの国のアリス』など、ディズニーのアニメーション映画に登場する猫キャラクターパッケージがラインナップされます。

メイクやスキンケアタイムを楽しく盛り上げる“猫ちゃん”デザインで登場するのは、ベースメイク・スキンケア・メイク前部分用シートパックの3種。

ベースメイクグッズ「フィクシングブラーパウダー」は、猫キャラクターパッケージでの発売に合わせて、「03 プレーンラベンダー」 が限定復刻します!

どのシリーズもおすまししたオシャレで愛らしい猫キャラクターが描かれ、まるでキャラクターがコスメの上を歩いたような、肉球のイラストをプリント。

思わずパッケージ買いしたくなる、可愛さ溢れる限定グッズです☆

ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー D

価格:各2,530円(税込)

カラー:全3色

内容:13g

「フィクシングブラーパウダー」は、ふんわりと毛穴をカバーしてくれる、ウォンジョンヨのベースメイクコスメ。

ディズニーの猫キャラクターが集合する限定パッケージには『おしゃれキャット』の「マリー」たちや『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」などが描かれています。

肉球の形のホログラムがさりげなくきらめき、かわいさをさらにアップさせているデザインです!

ふんわり質感の繊細な球状パウダーで、毛穴や凹凸をカバーし、ふんわりとなめらか肌に仕上げてくれます。

化粧崩れ防止処方として、エモリエントパウダーと花びら型パウダーがポイント。

ヒアルロン酸 Naとアロエベラ葉エキスでパウダーをコーティングしたエモリエントパウダーは、しっとりと肌へ密着します。

花びらの層と層の間に素早く皮脂をキャッチし、4種の美容液成分(モモ葉エキス・ビルベリー葉エキス・スクワラン・ホホバ種子油)入りです☆

パウダーは3色展開で、「01 プレーンピンク」は、ふんわりとした血色感をプラスする華やかピンクのパウダー。

素肌のようなナチュラルベージュがほしいときは「02 プレーンベージュ」がおすすめです。

今回の限定パッケージに合わせて復刻するカラー「03 プレーンラベンダー」は、ツヤ感ラベンダーが透明感を演出します!

ウォンジョンヨ モイスアップレディスキンパック DM D(高保湿タイプ)

価格:1,980円(税込)

内容:50枚入り

メイク前のスキンケアがより楽しくなるように、部分用シートパック「モイストアップレディスキンパック DM」が、ディズニーの猫キャラデザインで登場。

ディズニーの猫キャラクターが集合するフタ部分が可愛らしいのはもちろん、肉球デザインでさらにかわいさがアップしています☆

保湿成分として、緑茶エキス(チャ葉エキス)・アボカドエキス・ヒアルロン酸Na・3種のセラミドを取り入れ、使用感はリッチなしっとりタイプ。

「モイストアップレディスキンパック」よりもシートを厚くし、しっとりうるおい肌へと導きます。

さらに、エッセンスも増量して、肌へうるおいチャージをアップ。

75mm×85mmのスクエア型シートなので、ハンドパックや首パックにもおすすめです!

ウォンジョンヨ デイリーミルククレンジングシート D

価格:1,870円(税込)

内容:50枚入り

毛穴汚れをやさしく、すばやく落とす「デイリーミルククレンジングシート」は、メイク落ちと心地よい使用感を両立したスキンケアグッズ。

ディズニーの猫キャラクターたちと肉球をあしらった、キュートなパッケージがポイントです。

クレンジング力と保湿感のバランスが絶妙な、こだわりのミルククレンジングは、乳液のように軽く・べたつかない使用感。

スキンケア発想のモイスチャーバランス技術により、使い心地の良さを実現しました☆

シートは、拭き取りに適した凹凸のエンボス加工を施し、使いやすい75mm×85mmスクエア型。

肌荒れ防止成分として、ツボクサエキス(保湿成分)を配合しています。

使うときは、内側から外側へ、やさしく拭き取ります。

リップメイクは、シートの液を数秒なじませた後に拭き取るのがおすすめ。

強く擦らず、軽い力で拭き取るのがポイントです!

ウォン・ジョンヨ氏 プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。

現在はBLACKPINKのROSÉ やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。

ソウルの清潭洞(チョンダムドン)にある美容室Bit&Bootの共同代表。

人気コスメが、ディズニーの猫キャラクターが集まるキュートな限定パッケージで登場。

ウォンジョンヨのディズニー「猫キャラクター」限定パッケージは2025年4月18日より発売です!

