【阪神牝馬Ｓ】武豊騎手騎乗のボンドガールは６枠１０番 重賞２連勝狙うアルジーヌは最内枠 枠順決定
◆第６８回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）
出走馬１４頭の枠順が４月１１日、決定した。重賞で２着５度のボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は６枠１０番から待望の初タイトルを狙う。ターコイズＳの覇者アルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）は１枠１番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）アルジーヌ 牝５ ５５ 西村 淳也
（２）ビヨンドザヴァレー 牝５ ５５ 菱田 裕二
（３）タガノエルピーダ 牝４ ５５ 団野 大成
（４）ソーダズリング 牝５ ５５ 坂井 瑠星
（５）ドゥアイズ 牝５ ５５ 鮫島 克駿
（６）ドナベティ 牝４ ５５ 藤岡 佑介
（７）スウィープフィート 牝４ ５５ 横山 典弘
（８）キミノナハマリア 牝５ ５５ ミルコ・デムーロ
（９）ラヴァンダ 牝４ ５５ 岩田 望来
（１０）ボンドガール 牝４ ５５ 武 豊
（１１）サフィラ 牝４ ５５ 松山 弘平
（１２）ヒルノローザンヌ 牝６ ５５ 池添 謙一
（１３）ウンブライル 牝５ ５５ アンドレアシュ・シュタルケ
（１４）イフェイオン 牝４ ５５ 北村 友一