大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2025」4月11日より開催KADOKAWA作品が50%OFFや1巻無料に。「カドコミWEB」での試し読み増量も
【拡大画像へ】
KADOKAWAは、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2025」を4月11日から約1カ月間にわたり開催する。
本フェアでは、各電子書籍ストアでKADOKAWA作品が50%OFFや1巻無料になるほか、KADOKAWAのコミックポータルサイト「カドコミWEB」での試し読み増量など、さまざまな企画が展開される。
さらに、Nintendo Switchや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーンも行なわれる。
「カドカワ祭ゴールデン2025」概要
実施期間：4月11日（金）～
【実施企画】
・主要電子書籍ストアで電子書籍50%OFF& シリーズ1巻無料など
・KAODKAWAのコミックポータルサイト「カドコミ WEB」で試し読み増量
・Nintendo Switchや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーン ほか
各電子書籍ストアでKADOKAWA作品50%OFFなどのキャンペーン実施
4月11日から各電子書籍ストアにて、50%OFFや1巻目の期間限定無料公開などが実施される。公式HPでは、各電子書籍ストアスタッフやKADOKAWA担当者の“推し本”をオススメコメントとともに多数掲載。
【実施予定電子書籍ストア】
BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、DLsite comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Pontaマンガ、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックシーモア、コミックフェスタ、スマートブックストア、ゼブラック、ソク読み、ニコニコ漫画、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、楽天Kobo電子書籍ストア
【実施期間】
4月11日（金）～
※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。
※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書籍ストアをご覧ください。
コミックポータルサイト「カドコミ WEB」で試し読み増量を実施
「カドカワ祭ゴールデン 2025」開催に合わせて、カドコミWEBでも「コミックス試し読み増量」キャンペーンが実施される。
【実施期間】
4月11日（金）～5月8日（木）
□試し読み増量ページ
Xキャンペーン
Xの「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」にて、施策を記念したキャンペーンが実施される。
キャンペーン（1）
毎日1回投稿される対象投稿をリポストすると、抽選で図書カードネットギフトが合計100名に、さらに毎日の質問にリプライで回答すると、抽選でNintendo Switch（有機ELモデル）ホワイトが1名に当たる。
キャンペーン（2）
「#わたしの推し本」のハッシュタグとともに、推し本のタイトルを書いてキャンペーン投稿を引用リポストすると、抽選で図書カードネットギフトが当たる。
※推し本はKADOKAWAの本以外も可
□「KADOKAWAさん＠本の情報」公式X
(C)KADOKAWA CORPORATION 2025