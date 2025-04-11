【カドカワ祭ゴールデン2025】 4月11日～ 開催

【拡大画像へ】

　KADOKAWAは、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2025」を4月11日から約1カ月間にわたり開催する。

　本フェアでは、各電子書籍ストアでKADOKAWA作品が50%OFFや1巻無料になるほか、KADOKAWAのコミックポータルサイト「カドコミWEB」での試し読み増量など、さまざまな企画が展開される。

　さらに、Nintendo Switchや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーンも行なわれる。

「カドカワ祭ゴールデン2025」概要

実施期間：4月11日（金）～

【実施企画】
・主要電子書籍ストアで電子書籍50%OFF& シリーズ1巻無料など
・KAODKAWAのコミックポータルサイト「カドコミ WEB」で試し読み増量
・Nintendo Switchや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーン ほか

各電子書籍ストアでKADOKAWA作品50%OFFなどのキャンペーン実施

　4月11日から各電子書籍ストアにて、50%OFFや1巻目の期間限定無料公開などが実施される。公式HPでは、各電子書籍ストアスタッフやKADOKAWA担当者の“推し本”をオススメコメントとともに多数掲載。

【実施予定電子書籍ストア】
BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、DLsite comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Pontaマンガ、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックシーモア、コミックフェスタ、スマートブックストア、ゼブラック、ソク読み、ニコニコ漫画、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、楽天Kobo電子書籍ストア

【実施期間】
4月11日（金）～

※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。
※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書籍ストアをご覧ください。

コミックポータルサイト「カドコミ WEB」で試し読み増量を実施

　「カドカワ祭ゴールデン 2025」開催に合わせて、カドコミWEBでも「コミックス試し読み増量」キャンペーンが実施される。

【実施期間】
4月11日（金）～5月8日（木）

□試し読み増量ページ

Xキャンペーン

　Xの「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」にて、施策を記念したキャンペーンが実施される。

キャンペーン（1）

　毎日1回投稿される対象投稿をリポストすると、抽選で図書カードネットギフトが合計100名に、さらに毎日の質問にリプライで回答すると、抽選でNintendo Switch（有機ELモデル）ホワイトが1名に当たる。

キャンペーン（2）

　「#わたしの推し本」のハッシュタグとともに、推し本のタイトルを書いてキャンペーン投稿を引用リポストすると、抽選で図書カードネットギフトが当たる。

※推し本はKADOKAWAの本以外も可

□「KADOKAWAさん＠本の情報」公式X

(C)KADOKAWA CORPORATION 2025