プロボウラー総勢24名参加！サンケイボウル「第6回 三恵オープンプロ・アマトーナメント」

ボウリング場「サンケイボウル」にて、2025年6月1日(日)、承認ボウリング大会「第6回 三恵オープンプロ・アマトーナメント」を開催します。

サンケイボウル「第6回 三恵オープンプロ・アマトーナメント」

開催時期:2025年6月1日(日)8:00〜Aシフト受付開始

主催 :サンケイボウル

承認 :公益社団法人 日本プロボウリング協会

開催場所:サンケイボウル(京都府福知山市)

参加人数:プロの部・参加プロボウラー 24名

アマチュアの部 120名

総勢 144名

このイベントは、現役プロボウラー24名、アマチュアを含めた総勢144名が全国から集まり、熱い試合を繰り広げます。

当日は観覧無料。

アマチュアボウラーのエントリーも受付中(5月19日まで)です!

【全国各地から人気プロボウラーが集結!】

2024年度JPBA公認トーナメントで男子ポイント・賞金ランキング1位の藤永北斗プロを筆頭に、ランキング上位でシード権を持つ大久保雄矢プロ、内藤慎之介プロなど、実力派が勢揃い。

女子の部では、シード権を獲得している今井双葉プロ、第2シード権を持つ寺下智香プロをはじめ、中谷優子プロ、小池沙紀プロなど、注目選手が多数参戦します。

総勢24名のプロボウラーがサンケイボウルで繰り広げる白熱の戦いを、楽しめます。

【賞品総額50万円!!アマチュアの部・参加受付中!!】

アマチュア賞品

■優勝 :新作ボール+JCB商品券/30,000円

■準優勝:ボール +JCB商品券/10,000円

■第3位 :JCB商品券/20,000円

10位までに入賞すると商品券orボウリング用品が必ずもらえます。

■飛び賞(10位毎)計11個・特別賞計8個

Amazonギフト券・お米・お肉などなど、下位賞にも豪華景品盛りだくさん!

■参加賞

サンケイボウル オリジナル ノベルティバッグ

ノベルティイメージ画像

■エントリー

エントリーは2025年5月19日まで受付しています。

(先着順)

※大会要項、大会スケジュール、ハンディキャップ等の詳細もこちらから見ることができます。

【屋台出店】

店外:DICE様…唐揚げ

清水商店様…タルティーヌなど

店内:社会福祉法人福知山学園 友就館様…福知山産の新鮮なお野菜

福知山の味覚をぜひ味わってみてください!

※販売店舗、内容は追加・変更となる場合があります。

昨年開催時の出展ブース(店外)

【生まれ変わったアメリカンレトロな店内】

2024年11月の改装工事でアメリカンレトロな店内となったサンケイボウル、ボウリング全盛期を彷彿させるキャラクターや雰囲気が、大会をより一層盛り上げます!

店内の雰囲気(1)

店内の雰囲気(2)

【京都初!吊り紐ピンスポッターを使用した承認大会】

本大会では、京都初となる吊り紐ピンスポッター「EDGE STRING」を導入!

この最新システムにより、ピンの挙動に新たな特徴が加わり、これまでにない展開が期待されます。

選手たちはこの環境をどう活かし、どんなハイレベルなプレーを見せてくれるのか!?

ボウリングの新たな魅力が詰まった、熱い戦いにご注目ください!

EDGE STRING(1)

EDGE STRING(2)

【開催店舗概要】

店舗名 : サンケイボウル

所在地 : 京都府福知山市字堀小字下高田2346

定休日 : 年中無休

営業時間: 10:00〜24:00

