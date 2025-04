【初音ミク×MTV 1/7スケールフィギュア】 発売日:2月 参考価格:27,500円 セール価格:23,685円

楽天ブックスは、フリューのホビーブランド「F:NEX(フェネクス)」のフィギュア「初音ミク×MTV 1/7スケールフィギュア」を参考価格から13%オフの23,685円で販売している。

本商品は、tarou2氏によって描かれた、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメントブランド「MTV」と「初音ミク」のコラボアートを1/7スケールでフィギュア化したもの。細くスラッと伸びた足のラインやツインテールを囲うように伸びるピンクのコードは、イラストの世界観を損なわないようにこだわりを持って綿密に表現されている。

