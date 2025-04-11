Uber Japan、大阪観光局と連携でMICEイベントの開催支援メニューを提供
Uber Japanは4月10日、大阪観光局との連携のもと、MICEイベント向けの新しい開催支援メニューの提供を開始した。
Uber Japan×大阪観光局
提供を開始したのは、大阪のMICEイベントへの参加者がスムーズに域内外移動できるようサポートすることを目的としたメニュー。
MICEは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive/Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字をとった造語で、多くの集客交流が見込まれる。
Uber Japanは、MICE開催者・参加者を対象に、世界70カ国以上で使用され、約50言語に対応するアプリによる配車サービスを利用できるプロモーションコードを発行する。
Uber Japan×大阪観光局
提供を開始したのは、大阪のMICEイベントへの参加者がスムーズに域内外移動できるようサポートすることを目的としたメニュー。
MICEは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive/Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字をとった造語で、多くの集客交流が見込まれる。
Uber Japanは、MICE開催者・参加者を対象に、世界70カ国以上で使用され、約50言語に対応するアプリによる配車サービスを利用できるプロモーションコードを発行する。