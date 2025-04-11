・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．０７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１７７．５ドル（＋９８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０６７．１セント（＋３４．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８３．００セント（＋９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２９．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．１３（－２．９２）

出所：MINKABU PRESS