１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．０７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１７７．５ドル（＋９８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６７．１セント（＋３４．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８３．００セント（＋９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．１３（－２．９２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６０．０７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１７７．５ドル（＋９８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６７．１セント（＋３４．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８３．００セント（＋９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．００セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．１３（－２．９２）
出所：MINKABU PRESS