¥í¥¹¸ÞÎØÄÉ²Ã¼ïÌÜ¤ÏÆüËÜÀª¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¡©¡¡²¸·ÃÂç¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ï¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤â
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ç³«¤¤¤¿Íý»ö²ñ¤Ç£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò·è¤á¤¿¡£½÷»Ò£µ£°¡¦£µ¡ó¡¢ÃË»Ò£´£¹¡¦£µ¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ½÷»Ò¤¬ÃË»Ò¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¿ô¤ò½÷»Ò£±£¶¡¢ÃË»Ò£±£²¤ËÀßÄê¤·¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿ô¤òµÕÅ¾¡£¤Þ¤¿¡¢Âîµå¤ÏÃË½÷¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃË½÷¤ÎÃÄÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃË½÷¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¶¥µ»¤Ç¿·¤·¤¤»î¤ß¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë£³£¶¶¥µ»¡¢£³£µ£±¼ïÌÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤ÎÄÉ²Ã¼ïÌÜ¤¬¡¢ÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤À¡£
¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï£²£±Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÆ¼Ô¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³°Ì¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡¢½÷»Ò¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó£²ÅÙÀ©ÇÆ¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¤é¤¬¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Âîµå¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ÃË½÷¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¤ÇºÇ¤âÆüËÜÀª¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é¿·ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤ÎÊ£¹ç¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î£²¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¡¢Á´£³¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÊ£¹çÃË»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿°Â³ÚÃèÅÍ¡Ê£Ê£Ó£Ï£Ì¡Ë¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼£±°Ì¤Î¥ê¡¼¥É£²°Ì¡¢½÷»Ò£´°Ì¤À¤Ã¤¿¿¹½©ºÌ¡Ê°ñ¾ë¸©Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤À¤±¸«¤ë¤È£±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼ïÌÜÁý²Ã¤Ï¡¢Ê£¿ô¥á¥À¥ë¤È¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ã«Î¿Ìï¡Ë