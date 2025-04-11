¡ÖÆüËÜ°ì´í¸±¡×¤Ê¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ø¤ÎÆ°Êª°ÜÅ¾ÃÇÇ°¤«¡ÄÅÚÃÏ¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¤ò¿½¤·½Ð¤ë
¡¡»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤ÎÌ±´ÖÆ°Êª±à¡Ö¥Î¡¼¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤ÎÌµµö²Ä³«È¯ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¯¥»¥¹´Ñ¸÷¤¬ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÉÙ»Î²ÖÄ»±à¡×¡ÊµÙ±àÃæ¡Ë¤ËÆ°Êª¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ï£±£°Æü¡¢°ÜÅ¾¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤ÈÆ±¼Ò¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï°ÜÅ¾¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æ°Êª±à¤¬°ãË¡·úÃÛ¤Ê¤É¤Î²þÁ±»ØÆ³¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÏÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á´»ÜÀß¤Î½üµÑÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï£³·î£±£°Æü¡¢º£Ç¯£¹·îËö¤Ç¤ÎÊÄ±à¤ò¸øÉ½¡£»ô°é¤¹¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥È¥é¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢°ÜÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÙ»Î²ÖÄ»±à¤ÎÀ×ÃÏ¤ÎÄÂ¼Ú¸¢¤ò´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉÙ»ÎµÜ»Ô¤«¤éº£Ç¯£±·î¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°Êª¤Î°ÜÅ¾¸õÊäÃÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³·îÃæ½Ü¤ËÆ±¼Ò¤«¤é¡ÖÅÚÃÏÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£»Ô¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÂçÆ°Êª¤Î»ô°é¤ÏÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÌÅÓ¡¢µöÇ§²Ä¤âÉ¬Í×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆ°Êª°ÜÅ¾¤ÎÌÜÅª¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÜÆ£½¨Ãé»ÔÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÂçÆ°Êª¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À×ÃÏ¤ÏÌ±´Ö¤Ç¡¢²ÖÄ»±à¤È¤ÏÊÌ¤Î·ÁÂÖ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£