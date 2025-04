福岡を拠点に活動するアイドルグループ・LinQの新曲『TO YOU〜にゅーあらいばるはーと♡〜』が、4月11日よりデジタル先行配信されることが決定。さらに、同日よりTikTokでの配信もスタートし、新たなアーティスト写真もあわせて公開された。 同曲は、LinQが結成14周年を迎える記念すべき4月17日に発売されるアルバム『TO YOU〜LinQ 第五楽章〜』のリード曲。グループの14年の軌跡と未来

