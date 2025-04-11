本日の予定【発言・イベント】
7:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、CBSニュース出演
13:30 日銀「生活意識に関するアンケート調査」
18:45 ラガルドECB総裁、EU財務相理事会（非公式）で記者会見
21:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演
23:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
12日0:00 ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会（非公式）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ
12日（土）
グリーン英中銀委員、世界経済と金融政策について講演
パネッタ伊中銀総裁、講演
※予定は変更することがあります
13:30 日銀「生活意識に関するアンケート調査」
18:45 ラガルドECB総裁、EU財務相理事会（非公式）で記者会見
21:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演
23:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
12日0:00 ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会（非公式）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ
12日（土）
グリーン英中銀委員、世界経済と金融政策について講演
パネッタ伊中銀総裁、講演
※予定は変更することがあります