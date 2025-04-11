日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1200円安の3万3440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41564.08円 ボリンジャーバンド3σ
39676.05円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38299.75円 200日移動平均
37946.67円 75日移動平均
37802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37788.03円 ボリンジャーバンド1σ
35900.00円 25日移動平均
34609.00円 10日日経平均株価現物終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34011.97円 ボリンジャーバンド-1σ
33580.00円 一目均衡表・転換線
33440.00円 11日夜間取引終値
32794.00円 5日移動平均
32123.95円 ボリンジャーバンド2σ
30235.92円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41564.08円 ボリンジャーバンド3σ
39676.05円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38299.75円 200日移動平均
37946.67円 75日移動平均
37802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37788.03円 ボリンジャーバンド1σ
35900.00円 25日移動平均
34609.00円 10日日経平均株価現物終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34011.97円 ボリンジャーバンド-1σ
33580.00円 一目均衡表・転換線
33440.00円 11日夜間取引終値
32794.00円 5日移動平均
32123.95円 ボリンジャーバンド2σ
30235.92円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース