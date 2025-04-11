　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1200円安の3万3440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41564.08円　　ボリンジャーバンド3σ
39676.05円　　ボリンジャーバンド2σ
38435.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38299.75円　　200日移動平均
37946.67円　　75日移動平均
37802.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37788.03円　　ボリンジャーバンド1σ
35900.00円　　25日移動平均
34609.00円　　10日日経平均株価現物終値
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34011.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
33580.00円　　一目均衡表・転換線
33440.00円　　11日夜間取引終値
32794.00円　　5日移動平均
32123.95円　　ボリンジャーバンド2σ
30235.92円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース