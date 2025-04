混雑した場所や急いでいる時に、英語で「通してもらえますか？」は何て言う？

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。

今回は、混雑した場所で人混みをかき分けて通りたいときや、飛行機や新幹線などで人の間を抜けたいときに使う「すみません、通してもらえますか?」の英語表現を解説します。シンプルなのに伝わるフレーズを紹介するのでぜひ覚えておきましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「通してもらえますか?」の英語表現

狭い通路や混雑した場所で、「すみません、通してもらえますか?」と英語で伝えたいとき、どのように言えば良いでしょうか? 状況に応じた自然なフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】Can I pass through? 「通してもらえますか?」

【解説】「pass through」は「通り抜ける」という意味があり、「通してもらえますか?」と言いたいときに最もよく使われるフレーズのひとつです。フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも幅広く使えます。

【2】Can I get by? 「通ってもいいですか?」

【解説】「get by」は「横をすり抜ける」「通り過ぎる」というニュアンスがあります。狭い場所で人が道をふさいでいるときに使ってみましょう。「get by」はこのほかに「なんとかやりきる」という意味もあります。

【3】Would you mind letting me through? 「通していただけますか?」

【解説】「〜していただいてもよろしいですか?」という「mind」を使った丁寧な表現です。「let me through」は「私を通して」という意味になり、フォーマルな場面や礼儀正しくお願いしたいときに使える表現です。

