ヒョンビンが「日韓で評価の分かれる人物」を熱演　リリー・フランキー共演の『ハルビン』が7月公開

ヒョンビン主演の映画『ハルビン』が、7月4日(金)より全国で公開される。

【写真】ヒョンビン、日本の総理を暗殺したテロリストに

1909年─祖国独立という使命を胸に命をかけて、中国・ハルビンへ向かった大韓義軍アン・ジュングン(安重根)と同志たち。本作は、祖国独立のために闘う者と彼らの行く手を阻む者との熾烈な攻防を描いた、極限の緊張感を描くサスペンス・エンターテインメントだ。

アン・ジュングンを演じるのは、映画『コンフィデンシャル』シリーズ、『スウィンダラーズ』『ザ・ネゴシエーション』、ドラマ『愛の不時着』などのヒョンビン。感度の高いアクション演技から柔らかいメロ演技までこなす韓国を代表する俳優のヒョンビンが、祖国独立に命をかける孤高の男アン・ジュングンに挑み、新たなカリスマ像を魅せる。また、パク・ジョンミンやチョ・ウジン、チョン・ヨビン、イ・ドンウクをはじめとした豪華キャストが集結。さらに、初代内閣総理大臣・伊藤博文役を、『万引き家族』『コットンテール』のリリー・フランキーが演じた。

監督は『KCIA 南山の部長たち』『インサイダーズ/内部者たち』で韓国現代史を描いたヒットメーカーのウ・ミンホ。撮影監督は『ベイビー・ブローカー』『パラサイト 半地下の家族』のホン・ギョンピョだ。

今回解禁となったティザービジュアルでは、帽子を目深にかぶったヒョンビン扮するアン・ジュングンが大きく写し出され、一際目を引くビジュアルとなっている。雪が降りしきる中、すっと佇むその姿に「この決断は、きっと未来へ続く」と添えられており、未来を見据えたアン・ジュングンの揺るがない覚悟が感じられる。

同時に解禁されたティザー予告映像では、アン・ジュングンの独白と共に、ある使命を胸に中国・ハルビンへ向かう大韓義軍の同志たちが描かれる。1909年のハルビンの街並み、戦慄の戦闘シーンなどリアルな世界観にこだわった圧倒的な映像表現も印象的だ。ラストは瞳を潤ませたアン・ジュングンの「私の決断は正しかったのか?」という意味深なセリフのシーンで締められており、本編の期待が高まるティザー予告に仕上がっている。

アン・ジュングンは日韓で評価が分かれる人物だが、ヒョンビンの演技は日本の観客の心にどう響くのか。

映画『ハルビン』7月4日(金)より新宿ピカデリーほかで全国公開。

