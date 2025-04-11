¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ³Æ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾ÄÉÔÄ´¤Ê¤é°ì»þÄä»ß¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¾å¾è¤»Ê¬ÀÇÎ¨¤òºÆ¤Ó²ÝÀÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³Æ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ì»þÄä»ß¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Î¡Ö¾å¾è¤»Ê¬¡×¤ÎÀÇÎ¨¤òºÆ¤Ó²ÝÀÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï10Æü¤«¤éÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Î¡Ö¾å¾è¤»Ê¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ90Æü´Ö¡¢²ÝÀÇ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢³Æ¹ñ¤È´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï90Æü°ÊÆâ¤Ë¸ò¾Ä¤¬·èÃå¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¾å¾è¤»Ê¬¤ÎÀÇÎ¨¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÁê¼ê¹ñ¤È²æ¡¹¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤¤¼è°ú¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤Ï¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊQ.Àè½µÈ¯É½¤·¤¿´ØÀÇÎ¨¤ËÌá¤ë¡©¡Ë¤½¤¦»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î°ì»þÄä»ß¤Î´ü´Ö¤ò90Æü¤«¤é±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£