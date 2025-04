テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』の2時間スペシャルが、きょう11日午後8時から放送される。布袋寅泰×Char、木村カエラ×ME:Iが待望の共演を果たすほか、HANA、M!LKが同番組初登場となる。日本を代表するギター・レジェンドである布袋とCharによる夢のセッションが実現「Side by Side(feat. Char)」をパフォーマンスする。同楽曲は、布袋の代名詞にして原点でもある「GUITARHYTHM」シリーズの最新作となる第8弾「GUITARHYTHM VIII」から先行シングルとして配信された。Charとの19年ぶりとなるコラボレーションは、日本を代表するギタリスト同士の熱いあらたなマスターピースとなる。

布袋は「布袋寅泰、Charというスタイルの違うギタリストが、ラリーのように相手のプレイにアドリブで応酬する緊張感と、ギターで会話する2人の世代を超えた関係性をお見逃しなく」とアピール。「バックを務めてくれるすばらしいミュージシャンたちが生み出すグルーヴも楽しんでほしい」と呼びかけている。木村とME:Iは「Ring a Ding Dong」を披露する。ME:Iが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で国民プロデューサー代表を務めていた木村は「最終オーディションが終わった後に、いつか共演することを夢の1つにしていたので、今回本当にうれしいです」と喜びのコメント。「Mステで共演したい」と強く願っていたという2組の待望のコラボステーとなる。さらに、オーディション番組『No No Girls』から生まれた、ちゃんみなプロデュースの7人組グループ・HANAは初登場となり、メジャーデビュー曲「ROSE」をパフォーマンスする。実写版『白雪姫』より、白雪姫役の吉柳咲良とジョナサン役の河野純喜(JO1)が登場。劇中歌「二人ならきっと」を歌い上げる。そして、M!LKはTikTok総再生数7億回突破の話題曲「イイじゃん」を披露。清塚信也は、VTR企画「心高まる最強イントロソング」にランクインした名イントロでSPメドレーを披露する。そのほか、木村はCMソングとして話題になった名曲「TREE CLIMBERS」を最新アレンジで歌唱。JO1は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲「BE CLASSIC」を披露する。FRUITS ZIPPERは話題のWebCMソング「かがみ」、ME:Iは“お化粧ダンス”が話題の最新曲「MUSE」を披露する。また、Ryosuke Yamadaは、Hey! Say! JUMPの有岡大貴も楽曲制作に参加した渾身のダンスポップチューン「RED」を披露。曲の冒頭からワクワクさせられる「最強イントロソング」は、昭和編、平成・令和編に分けてランキング形式で発表する。【出演アーティスト&歌唱曲】木村カエラ 「TREE CLIMBERS(2025 ver.)」木村カエラ×ME:I 「Ring a Ding Dong」清塚信也 最強イントロ ピアノメドレー吉柳咲良×河野純喜(JO1) 実写版『白雪姫』劇中歌「二人ならきっと」JO1 「BE CLASSIC」HANA 「ROSE」FRUITS ZIPPER 「かがみ」布袋寅泰 「Side by Side(feat. Char)ME:I 「MUSE」M!LK 「イイじゃん」Ryosuke Yamada 「RED」