櫻坂46、2ndアルバム『Addiction』全収録内容決定 初の試みで世界的DJらによるリミックスを収録【楽曲一覧あり】
櫻坂46が30日にリリースする2nd Album『Addiction』の収録内容が決定した。
【画像】山崎天バージョンも！2ndアルバムのジャケ写公開
全形態に共通して収録されるDISC1は、2023年にリリースした5thシングルの「桜月」から最新シングル「UDAGAWA GENERATION」までの表題曲やカップリング曲と、本アルバムのために書き下ろされた新曲「Addiction」を含む全24曲入り。アルバムの最初と曲間に7つの「Interlude」が入ることで全24曲を一貫して聴くことができ、TEAM SAKURAZAKA46が贈る、ライブさながらの興奮を味わえる仕様になっている。
また、初回生産限定盤TYPE-AのDISC 2には、櫻坂46初の試みとなる「Sakurazaka46 Remixes」の収録も決定。LollapaloozaやEDCをはじめとする音楽フェスへの出演や、国内外のワンマンを完売させるほど世界中で人気を博しているオーストラリア出身のエレクトロニックアーティスト“Ninajirachi”や、10億回以上のストリーム再生と数々のゴールド・プラチナ認定を獲得し、2023年には最も国際的に活躍したフランス人アーティスト第4位にも輝いた“Naeleck”など、櫻坂46を世界に羽ばたかせることに賛同した世界各国の6人のDJたちが厳選された6曲を壮大にリミックスし、櫻坂46の楽曲の新たな魅力を引き出している。
さらに、その中から「承認欲求 -Ninajirachi Remix-」の先行配信が11日よりスタートし、さらにYouTubeでは本楽曲のビジュアライザーも公開された。二期生、三期生メンバーという新体制での初の打ち出しとなるアルバム『Addiction』は、何度でも聴くことができる、まさに“依存”性の強いアルバムに仕上がっている。
■Ninajirachi コメント
I became an instant fan of Sakurazaka46 when I first went to Japan last year. I felt so honoured when the band asked me to create a remix for them, and I’m so excited to play it my sets. I can’t wait to come back to Japan and play it live soon!
去年初めて日本を訪れた時に、すぐに櫻坂46のファンになりました。リミックスの依頼をいただいた時は本当に光栄でした。自分のDJセットでこの曲をプレイするのがとても楽しみです。また日本に戻って、この曲をライブで披露できる日が待ち遠しいです！
＜収録内容＞
【全形態共通】DISC 1
1.Interlude #1
2.承認欲求
3.Interlude #2
4.何歳の頃に戻りたいのか？
5.Cool
6.I want tomorrow to come
7.Interlude #3
8.Start over!
9.一瞬の馬
10.Interlude #4
11.桜月
12.夏の近道
13.僕たちの La vie en rose
14.TOKYO SNOW
15.Interlude #5
16.UDAGAWA GENERATION
17.もう一曲 欲しいのかい？
18.何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
19.油を注せ！
20.Interlude #6
21.自業自得
22.Interlude #7
23.静寂の暴力
24.Addiction ※新曲
【初回生産限定盤 TYPE-A】DISC 2 Sakurazaka46 Remixes
1.静寂の暴力 -NURKO Remix-
2.承認欲求 -Ninajirachi Remix-
3.何歳の頃に戻りたいのか？ -Raiden Remix-
4.自業自得 -devin Remix-
5.I want tomorrow to come -Naeleck Remix-
6.UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix-
【初回生産限定盤 TYPE-A】DISC 3 Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム
【初回生産限定盤 TYPE-B】DISC 2 The Documentary of TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-
【画像】山崎天バージョンも！2ndアルバムのジャケ写公開
全形態に共通して収録されるDISC1は、2023年にリリースした5thシングルの「桜月」から最新シングル「UDAGAWA GENERATION」までの表題曲やカップリング曲と、本アルバムのために書き下ろされた新曲「Addiction」を含む全24曲入り。アルバムの最初と曲間に7つの「Interlude」が入ることで全24曲を一貫して聴くことができ、TEAM SAKURAZAKA46が贈る、ライブさながらの興奮を味わえる仕様になっている。
さらに、その中から「承認欲求 -Ninajirachi Remix-」の先行配信が11日よりスタートし、さらにYouTubeでは本楽曲のビジュアライザーも公開された。二期生、三期生メンバーという新体制での初の打ち出しとなるアルバム『Addiction』は、何度でも聴くことができる、まさに“依存”性の強いアルバムに仕上がっている。
■Ninajirachi コメント
I became an instant fan of Sakurazaka46 when I first went to Japan last year. I felt so honoured when the band asked me to create a remix for them, and I’m so excited to play it my sets. I can’t wait to come back to Japan and play it live soon!
去年初めて日本を訪れた時に、すぐに櫻坂46のファンになりました。リミックスの依頼をいただいた時は本当に光栄でした。自分のDJセットでこの曲をプレイするのがとても楽しみです。また日本に戻って、この曲をライブで披露できる日が待ち遠しいです！
＜収録内容＞
【全形態共通】DISC 1
1.Interlude #1
2.承認欲求
3.Interlude #2
4.何歳の頃に戻りたいのか？
5.Cool
6.I want tomorrow to come
7.Interlude #3
8.Start over!
9.一瞬の馬
10.Interlude #4
11.桜月
12.夏の近道
13.僕たちの La vie en rose
14.TOKYO SNOW
15.Interlude #5
16.UDAGAWA GENERATION
17.もう一曲 欲しいのかい？
18.何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
19.油を注せ！
20.Interlude #6
21.自業自得
22.Interlude #7
23.静寂の暴力
24.Addiction ※新曲
【初回生産限定盤 TYPE-A】DISC 2 Sakurazaka46 Remixes
1.静寂の暴力 -NURKO Remix-
2.承認欲求 -Ninajirachi Remix-
3.何歳の頃に戻りたいのか？ -Raiden Remix-
4.自業自得 -devin Remix-
5.I want tomorrow to come -Naeleck Remix-
6.UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix-
【初回生産限定盤 TYPE-A】DISC 3 Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム
【初回生産限定盤 TYPE-B】DISC 2 The Documentary of TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-