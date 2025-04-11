Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¹ç·×¡Ö145¡ó¡×¤Ë¡¡NY¥À¥¦¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¹â¤Þ¤ê°ì»þ2100¥É¥ë°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇÎ¨¤¬¹ç·×¤Ç145¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï10Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î84¡ó¤«¤é125¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë20¡ó¤Î´ØÀÇ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ØÀÇÎ¨¤Ï145¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÏÂÐÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÆÀßÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»¤ÇÃæ¹ñ¤Ø¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÊóÉü¤Î±þ½·¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ¡¢2100¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬145¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¡¢·ë¶É¡¢1014¥É¥ë°Â¤È¡¢4Ëü¥É¥ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£