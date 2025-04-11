【東京スプリント】ガビーズシスターなどJRA馬は5頭
TCKは、4月16日（水）に行われる東京スプリント（Jpn3）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第36回東京スプリント（Jpn3）
施行日：4月16日（水）
施行場：大井競馬場
距離：1200m
出走資格：サラブレッド系 4歳上 選定馬
1着賞金：3000万円
●JRA
エートラックス（牡4・栗東・宮本博）J.モレイラ
ガビーズシスター（牝4・美浦・森一誠）C.ルメール
サンライズホーク（せん6・栗東・牧浦充徳）M.デムーロ
ダノンスコーピオン（牡6・栗東・福永祐一）笹川翼
ラプタス（せん9・栗東・渡辺薫彦）小沢大仁
【リヤドダートスプリント】米ストレートノーチェイサーが大楽勝…ガビーズシスターは3着地方勢はイグザルトなど
●地方
イグザルト（牡6・大井・荒山勝徳）御神本訓史
エンテレケイア（牡7・浦和・小久保智）吉原寛人
ギガース（牡4・船橋・佐藤裕太）本田正重
ギャルダル（牡7・船橋・川島正一）澤田龍哉
グランデマーレ（牡8・大井・高岩孝敏）本村直樹
ティントレット（牡4・大井・荒山勝徳）矢野貴之
デュアリスト（牡7・大井・藤田輝信）張田昂
ハセノエクスプレス（牡7・船橋・張田京）騎手未定
ボイラーハウス（牡7・大井・吉井竜一）達城龍次
マザオ（牡5・大井・嶋田幸晴）吉井章
マックス（せん8・大井・福永敏）R.クアトロ