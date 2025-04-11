TCKは、4月16日（水）に行われる東京スプリント（Jpn3）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第36回東京スプリント（Jpn3）

施行日：4月16日（水）

施行場：大井競馬場

距離：1200m

出走資格：サラブレッド系 4歳上 選定馬

1着賞金：3000万円

●JRA

エートラックス（牡4・栗東・宮本博）J.モレイラ

ガビーズシスター（牝4・美浦・森一誠）C.ルメール

サンライズホーク（せん6・栗東・牧浦充徳）M.デムーロ

ダノンスコーピオン（牡6・栗東・福永祐一）笹川翼

ラプタス（せん9・栗東・渡辺薫彦）小沢大仁

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地方勢はイグザルトなど

●地方

イグザルト（牡6・大井・荒山勝徳）御神本訓史

エンテレケイア（牡7・浦和・小久保智）吉原寛人

ギガース（牡4・船橋・佐藤裕太）本田正重

ギャルダル（牡7・船橋・川島正一）澤田龍哉

グランデマーレ（牡8・大井・高岩孝敏）本村直樹

ティントレット（牡4・大井・荒山勝徳）矢野貴之

デュアリスト（牡7・大井・藤田輝信）張田昂

ハセノエクスプレス（牡7・船橋・張田京）騎手未定

ボイラーハウス（牡7・大井・吉井竜一）達城龍次

マザオ（牡5・大井・嶋田幸晴）吉井章

マックス（せん8・大井・福永敏）R.クアトロ