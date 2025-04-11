4月27日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）、チャンピオンズマイル（G1）およびチェアマンズスプリントプライズ（G1）の選出馬が発表された。なお今後、選出馬の出走回避等により、他馬が繰り上がりで追加選出される場合がある。

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サトノレーヴなども選出

●クイーンエリザベス2世カップ（G1・芝2000m）

出走予定JRA所属馬

タスティエーラ（牡5・美浦・堀宣行厩舎）

プログノーシス（牡7・栗東・中内田充正厩舎）

リバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正厩舎）

●チャンピオンズマイル（G1・芝1600m）

出走予定JRA所属馬

ガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀厩舎）

●チェアマンズスプリントプライズ（G1・芝1200m）

出走予定JRA所属馬

エイシンフェンサー（牝5・栗東・吉村圭司厩舎）

サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行厩舎）

ダノンマッキンリー（牡4・栗東・藤原英昭厩舎）

ルガル（牡5・栗東・杉山晴紀厩舎）