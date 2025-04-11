2025香港チャンピオンズデーの選出馬…リバティアイランドなど
4月27日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）、チャンピオンズマイル（G1）およびチェアマンズスプリントプライズ（G1）の選出馬が発表された。なお今後、選出馬の出走回避等により、他馬が繰り上がりで追加選出される場合がある。
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●クイーンエリザベス2世カップ（G1・芝2000m）
出走予定JRA所属馬
タスティエーラ（牡5・美浦・堀宣行厩舎）
プログノーシス（牡7・栗東・中内田充正厩舎）
リバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正厩舎）
●チャンピオンズマイル（G1・芝1600m）
出走予定JRA所属馬
ガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀厩舎）
●チェアマンズスプリントプライズ（G1・芝1200m）
出走予定JRA所属馬
エイシンフェンサー（牝5・栗東・吉村圭司厩舎）
サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行厩舎）
ダノンマッキンリー（牡4・栗東・藤原英昭厩舎）
ルガル（牡5・栗東・杉山晴紀厩舎）