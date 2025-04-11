¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×ÀÐÀîÎË¤ÎÄï¡¦¹Ò¡¢·»Äï¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¡¢À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶âÌó£·£¹Ëü±ß¤Î£²£µºÐ
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¡¡Åì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£°Æü¡¢»°½Å¡¦Åì·úÂ¿ÅÙ£Ã£ÃÌ¾¸Å²°¡á£·£°£¶£¹¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤·¡¢ºòÇ¯£²¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê£³£³¡Ë¡á¥«¥·¥ª¡á¤È¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ÎÄï¡¦¹Ò¡Ê¤ï¤¿¤ë¡¢£²£µ¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬£¶£µ¤Ç²ó¤ê¡¢£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£·»Äï¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ö¤Î¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯£±£±·î¤Î¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤ÎÈøºê·»Äï¡Ê·»¡¦¾»Ê¡¢Äï¡¦Ä¾Æ»¡Ë°ÊÍè¡¢£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Ä¥¢¡¼£²£°¾¡¤Î·»¤È¥Ä¥¢¡¼ºÇ¹â£µ£±°Ì¤ÎÄï¤¬¡¢ºòÇ¯¥×¥í¤Ç½é¤á¤ÆÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤Âç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀÐºäÍ§¹¨¡Ê£²£µ¡Ë¡áÅÔÃÞÅÅµ¤¡á¤â¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦½Ð¾ì¤ÎÄï¡¦¹Ò¤Ï£±£°ÈÖ¤«¤é¤ÎÂè£±ÁÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¾¯¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¶£µ¤Ç¡¢£·£°Ê¬¸å¤Ë¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿·»¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼«¿È½é¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡££´Æü´Ö¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê·»¤Ë¡ËÀäÂÐÉé¤±¤ë¡×¤È¸¬µõ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤ËÁ´¹ñÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢¸©±ºÏÂ¹â¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüÂÎÂç¤Ø¿Ê³Ø¡££²£±Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¿ô¤Ï£±£²¡£ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²£³Ç¯£¸·î¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î£µ£±°Ì¤Ç¡¢À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£·£¹Ëü£¸£·£°£°±ß¡£¡Ö°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·»¤Ï¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±£±£³²¯£±£·£³Ëü£³£¹£´±ß¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥¿¥¤¹ç½É¤Ç¿ôÆü´Ö¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î£Ñ£Ô¡Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¡Ë¥é¥ó¥¯¤Ï£´£°£µ°Ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê£³Æü´Ö¤Øµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£