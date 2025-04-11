µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù½éÊüÁ÷¡¡¡Ø¹È¤ÎÆÚ¡Ù¤È¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼2½µÏ¢Â³¥¸¥Ö¥êºîÉÊ
¡¡µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºÇ¿·ºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤¬¡¢5·î2Æü¤Ë¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛâÃ¿Í¤È¥µ¥®ÃË¤ÎÇØ·Ê¤âÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ä¤Û¤«¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤¬¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯7·î¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡ÖÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤ß¤ÎÏª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë23Ç¯12·î¤ËÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µËö¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Âè81²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¡¢Âè96²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡£À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍâ½µ5·î9Æü¤Ï¡Ø¹È¤ÎÆÚ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÈô¤Ð¤Í¤§ÆÚ¤Ï¡¡¤¿¤À¤ÎÆÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤»¤ê¤Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤é¤·¤¤¡¢Âç¶õ¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ÈËÁ¸±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢29Æü¤Ë¥¸¥Ö¥êÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦âÃ¿Í¡Ê¤Þ¤Ò¤È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢±Ç²è¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÜºê´ÆÆÄ¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢âÃ¿ÍÌò¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¤ò¤·¤¿»³»þÁï¿¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ë¤òË¬Ìä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¸ø±à»ÜÀß¤Ç¡¢Å¸¼¨¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò½ä¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛâÃ¿Í¤È¥µ¥®ÃË¤ÎÇØ·Ê¤âÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ä¤Û¤«¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤¬¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯7·î¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡ÖÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤ß¤ÎÏª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍâ½µ5·î9Æü¤Ï¡Ø¹È¤ÎÆÚ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÈô¤Ð¤Í¤§ÆÚ¤Ï¡¡¤¿¤À¤ÎÆÚ¤À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤»¤ê¤Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤é¤·¤¤¡¢Âç¶õ¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ÈËÁ¸±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢29Æü¤Ë¥¸¥Ö¥êÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦âÃ¿Í¡Ê¤Þ¤Ò¤È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢±Ç²è¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÜºê´ÆÆÄ¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢âÃ¿ÍÌò¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¤ò¤·¤¿»³»þÁï¿¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ë¤òË¬Ìä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¸ø±à»ÜÀß¤Ç¡¢Å¸¼¨¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò½ä¤ë¡£