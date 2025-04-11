¥í¥¹¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜÄÉ²Ã¤ò¶¥±Ë³¦´¿·Þ¡¡50M¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡È¥á¥À¥ëÂçËÜÌ¿¡ÉÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¼ïÌÜ¡×
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ç³«¤¤¤¿Íý»ö²ñ¤Ç28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ê¤É¤ò·è¤á¡¢½÷»Ò50¡¦5¡ó¡¢ÃË»Ò49¡¦5¡ó¤È¤Ê¤ê»Ë¾å½é¤á¤Æ½÷»Ò¤¬ÃË»Ò¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡1896Ç¯¤ÎÂè1²ó¶áÂå¸ÞÎØ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¶¥µ»¤Î¶¥±Ë³¦¤Ï¡¢¿·¼ïÌÜ¤ÎÄÉ²Ã¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Í³·Á¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿50¥á¡¼¥È¥ë¤ËÇØ±Ë¤®¡¢Ê¿±Ë¤®¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Î3±ËË¡¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥Õ¥»¥¤¥ó¡¦¥à¥µ¥é¥à²ñÄ¹¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¶¥±Ë¤È¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤Ê½Ö´Ö¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë1¸Ä¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¶¥±Ë³¦¤â´¿·Þ¥à¡¼¥É¤À¡£ÆÃ¤Ë28Ç¯¤¬¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸ø¸À¤¹¤ëÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤Ï¡¢º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ÎËÜÌ¿¼ïÌÜ¤¬50¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡£Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç·è¾¡¿Ê½ÐÁêÅö¤Î¡ÖÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿2¡×¡Ê25ÉÃ75¡Ë¤òÀÚ¤ë25ÉÃ41¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤¤¼ïÌÜ¤À¡£
¡¡¡Öº£¡¢À¤³¦¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¼ïÌÜ¡£¥í¥¹¤Î»þ¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Í¤ì¤ë»þ¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÓ¹¾¡£¤½¤ÎÆ»¤Ï¥í¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£