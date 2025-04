大阪・関西万博にあわせ、音楽イベント『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』(主催:大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会/ACPC関西支部会)の開催が決まった。6月4日〜8日の5日間、大阪城ホールに豪華アーティストが続々登場する大阪の文化芸術の魅力を発信する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環。万博期間中、大阪出身やゆかりあるアーティストたちの音楽が大阪城ホールに鳴り響く、スペシャルウィークが実現する。

第1弾発表では、初日の6月4日に、万博のテーマ曲を歌うコブクロのワンマン公演が決定。2日目〜最終日は『OSAKA MUSIC LOVER』のプログラムとなり、一部出演アーティストが公開された。■『OSAKA MUSIC EXPO 2025 〜大阪城ホール〜』6月4日(水)『KOBUKURO LIVE in OSAKA 2025「Let's meet at the live show!」』出演:コブクロ開演:午後6時30分6月5日(木)『OSAKA MUSIC LOVER -PASSION-』※詳細後日発表6月6日(金)『OSAKA MUSIC LOVER -LIVE TO THE WORLD-』※詳細後日発表6月7日(土)『OSAKA MUSIC LOVER -young hopeful- supported by 紀陽銀行 WITH REQUESTAGE』出演:imase、SHISHAMO、ねぐせ。、ハンブレッダーズ、FANTASTICS(五十音順)開演:午後4時6月8日(日)『OSAKA MUSIC LOVER -Everyone Lively-』※詳細後日発表