Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤ËÄêÃå¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¸³è¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼ÂÁ©
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤¬°ì¼ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¼ÂÍÑ¤ò·ó¤Í¤¿Êë¤é¤·Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãæ¸Å¤Î·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÇã¤¤¡¢¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×»ý»²¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢ÄãÃºÁÇ¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÍýÇ°¤¬Èà¤é¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥¨¥Í¼Ö¤Ï¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£ËÌµþ¾¦Êó¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¿¼ÍõÃÒ¸Ë¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2024¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¾ÃÈñ´Ñ»¡Êó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¥¨¥Í¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤¦¤Á¡¢26¡Á45ºÐ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬55¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö90¸å¡×¡Ê1990Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢½Ë¡Ê¤·¤å¤¯¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï¿·¥¨¥Í¼Ö¤Îµ»½Ñ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®½Ï¤·¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤Ç¤âÊØÍø¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê¾å¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤â¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¿·¥¨¥Í¼Ö¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¿·¥¨¥Í¼Ö¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¹âÀÇ½¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤¬¹¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çã¤¤Êª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¸Å¤ÎÎÉÉÊ¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·ÉÊ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¸Å¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤é¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÊÊª¤òÃæ¸ÅÉÊ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¡Ö»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤³¤È¤ËÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÃæ¸Å¾¦ÉÊÃµ¤·¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¸ÅÉÊ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö´×µû¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï6²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤¦¤Á¡Ö95¸å¡×¡Ê1995¡Á99Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È¡Ö00¸å¡×¡Ê2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£¡Ö¥±¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¤ò¶ËÎÏ¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤À¤ÈÏÃ¤¹¸Õ±§À±¡Ê¤³¡¦¤¦¤»¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î·¡¤ê½Ð¤·ÊªÃµ¤·¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÃæ¸Å¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¸Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÏÈæ³ÓÅª¹â²Á¤À¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Ãæ¸ÅÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¼ÂÍÑÅª¤ÇÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£´×µû¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÍûÀ¤·æ¡Ê¤ê¡¦¤»¤¤¤±¤Ä¡Ë»á¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¡¦ÉÔÍ×ÉÊ¤òÇäÇã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄãÃºÁÇ¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÍýÀÅª¤Ê¾ÃÈñ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³°½Ð»þ¤Ë¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥â¥Î¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Çã¤¤Êª¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¤¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Þ¥¤¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò»È¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¦¤È¤¤Ï¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×¤ò»ý»²¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¤ò»ý»²¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡Ë¡×¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊë¤é¤·Êý¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¼Ò²ñ¤Î´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Èº¬Äì¤ÎÉôÊ¬¤ÇÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Î1¿Í¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹Àè¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×»ý»²¤Ç³ä°ú¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×»ý»²¤ÏÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¾å¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÊÝ¸î¤¬¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤«¤é¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¥¨¥Í¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãæ¸Å¤ÎÎÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×¤Ç°û¤à¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë¤ÊÊë¤é¤·¤òÄêµÁ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ì¸«¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤À¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌ珏¡Ë