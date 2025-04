【クロミ&バッドばつ丸 マイカラーフィギュア ダブルス!】 4月中旬 発売予定 価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「クロミ&バッドばつ丸 マイカラーフィギュア ダブルス!」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。

「マイカラーフィギュアシリーズ」がコンビ仕様になって登場。本商品はサンリオのキャラクター「クロミ」と「バッドばつ丸」の、黒をテーマにしたフィギュアで、新シリーズ第1弾となる。

ラインナップは「クロミ ゴシック」、「クロミ クッキークリーム」、「クロミ くろねこ」、「バッドばつ丸 ゴシック」、「バッドばつ丸 お寿司」の5種類。すべて、ここでしか手に入らないアーツオリジナルデザインとなっている。

【ラインナップ】

クロミ ゴシック

クロミ クッキークリーム

クロミ くろねこ

バッドばつ丸 ゴシック

バッドばつ丸 お寿司

イメージ

サイズ:本体 約40mm

材質:本体 PVC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M