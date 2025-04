【「士郎正宗の世界展 公式原画集 SHIROW MASAMUNE ARTWORKS IN THE SHELL」】 4月11日 発売 価格:6,600円

【拡大画像へ】

講談社は、「士郎正宗の世界展 公式原画集」を4月11日に発売する。価格は6,600円。

同書はアニメ化、実写化もされている「攻殻機動隊」で有名な士郎正宗氏の原画集。4月12日から8月17日まで開催される大規模展覧会「士郎正宗の世界展 ~『攻殻機動隊』と創造の軌跡~」のために士郎氏が準備したイラストの中から、厳選した作品を300ページ以上にわたって収録している。

「攻殻機動隊」はもちろん初期作品集「ブラックマジック」から「アップルシード」や「ドミニオン」、「仙術超攻殻ORION」まで、士郎氏の創作の軌跡を辿ることができる。

また「Classical Fantasy Within」の折り畳みのイラストが、観音開きで収録されている。

【「士郎正宗の世界展 公式原画集」内容】

超巨人級のコンピュータ〈ネメシス〉が政治を担う世界を描いた初期作品集『ブラックマジック』。 第五次大戦後、廃墟となった街で生きていたSWATのデュナンと全身サイボーグのブリアレオスの姿を描くSFアクション『アップルシード』。 「警察戦車隊」所属のレオナと愛機の小型戦車・ボナパルトの、悪党・武悪一味との戦いをコミカルに描く『ドミニオン』。首相直轄の攻性組織「公安9課」の戦いを描く『攻殻機動隊』。超古代の魔術師たちと召喚された神々が「仙術九頭龍」をめぐって争うファンタジー作品『仙術超攻殻ORION』。

多様な広がりをみせる作品群と現在の活動までを、〈アナログ原稿〉〈デジタル出力原稿〉で辿る「士郎正宗」初の大規模展覧会「士郎正宗の世界展」。この展覧会のために著者が準備した初期作品集『ブラックマジック』から『攻殻機動隊』、さらにはゲームや雑誌などのイラストの中から厳選に厳選を重ねた作品を収録した300ページ超えの原画集です。『Classical Fantasy Within』の折り畳みのイラストは、観音開きで収録しています。士郎正宗の創作の軌跡を辿ってみてください。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.