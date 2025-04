YOASOBI、Samsung Galaxy S25 Ultra新CMに登場！新プロジェクト「#ライブ撮影ならGalaxy」本格始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YOASOBIのシンガポール公演で撮影!新CMは4月11日より順次公開

YOASOBIが、“Samsung Galaxy S25 Ultra”の新CMに登場する。

サムスン電子ジャパンは、2月14日に発売を開始した最新フラッグシップスマートフォン“Samsung Galaxy S25 Ultra”とグローバルポップアーティストYOASOBIの新プロジェクト「#ライブ撮影ならGalaxy」プロジェクトを本格始動、YOASOBIを起用した新CM『「#ライブ撮影ならGalaxy」シンガポールライブ カメラズーム篇/シンガポールの旅篇』のふたつの動画を4月11日より順次公開する。

この企画はSamsung Galaxyユーザーである一般人がYOASOBIの国内ライブでSamsung Galaxy Sシリーズで撮影したひとつのSNS投稿がきっかけとなり、実際のYOASOBIのCM起用に至った。

Galaxy AIとともに可能性を切り開こうというブランドメッセージ「Life opens up with Galaxy AI」を掲げるSamsung Galaxyと、活躍の舞台を世界に見据えファンを魅了し続ける日本が誇るグローバルポップアーティストのYOASOBIが共鳴することで、今回の「#ライブ撮影ならGalaxy」プロジェクトが生まれ、そしていよいよ本格始動する。

本CMは、2月に開催された『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実|cho-genjitsu”』シンガポール公演にて撮影が行われ、YOASOBIのライブを観るためにシンガポールを訪れた YOASOBIファンが“Samsung Galaxy S25 Ultra”の便利機能を使い、ライブ撮影を楽しみ、自身も成長をしていく様子が描かれている。また、CM内には実際に“Samsung Galaxy S25 Ultra”で撮影された写真を使用。

YOASOBIのふたりの表情が美しく鮮明に捉えられており、高性能カメラで遠い客席からステージをズーム撮影しても、綺麗でインパクトある写真が撮れる驚きやライブの臨場感、熱気がリアルに伝わり、Samsung Galaxyならではのリアルなライブ体験を表現したCMに仕上がった。またAIアシスタント「Gemini Live」を活用して、旅をする主人公に様々なサジェスチョンをしてくれるシーンを描いたシンガポールの旅篇も後日公開される。

■「#ライブ撮影なら Galaxy」シンガポールライブカメラズーム篇

熱気高まるライブ会場で、ikuraが「Singapore! Are you ready to dance?」とファンに呼びかける印象的なシーンから始まる。ライブが盛り上がりを見せる中、YOASOBIファンの主人公が“Samsung Galaxy S25 Ultra”のカメラズーム機能を使い、YOASOBIを撮影しながらライブを楽しむ。あまりの写真の綺麗さに「すごっ!え、めっちゃ綺麗!」と感動。隣にいたファンも「Amazing Photos!」と思わず驚きの声を上げる。本CM を通し、YOASOBIの楽曲「舞台に立って」に合わせ「#ライブ撮影なら Galaxy」の魅力をリアルな演出と実際にシンガポールで撮影された映像、ライブ会場で“Samsung Galaxy S25 Ultra”で撮影されたYOASOBIの写真とともに伝えている。

■実際に“Samsung Galaxy S25 Ultra”で撮影した写真

ステージから離れた客席から“Samsung Galaxy S25 Ultra”のズームカメラで撮影。通常、暗所での高倍率ズーム撮影では被写体がぼやけやすいライブ会場でも、“Samsung Galaxy S25 Ultra”に搭載された超高性能カメラにより、ステージ上のYOASOBIの表情まで鮮明かつ美しく捉えることができた。

■「#ライブ撮影なら Galaxy」 シンガポールライブシンガポールの旅篇

日本からYOASOBIのライブを見るために、初めてシンガポールを訪れたYOASOBIファンの主人公。空港に到着し、会場までの行き方に迷った主人公は適切な行き方のサジェストをしてもらうなど、Gemini Live を使ってシンガポールでの旅を満喫する。

動画の後半にはカメラズーム篇と同様、ライブ会場にシーンが移る。“Samsung Galaxy S25 Ultra”でYOASOBIのふたりを撮影しながらライブ撮影を楽しむ。遠い客席からでもYOASOBIの表情を鮮明に収めることができ、「すごっ! え、めっちゃ綺麗!」と思わず感嘆の声を漏らすと、隣にいたファンも「Amazing Photos!」と驚きを隠せない様子。本CMを通し、海外公演に行く際も、Samsung Galaxyがあれば、アクセスや言語に迷うことなくスムーズに旅を楽しむことができる魅力を伝えている。

Samsung Galaxy S25 Ultra meetsYOASOBI特設サイト

https://www.samsung.com/jp/explore/special/galaxy-s25-ultra-yoasobi/