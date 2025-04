JALは、2025年4月13日より開催される2025年日本国際博覧会の「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」に協賛。

JAL 大阪・関西万博 イマーシブシアター「そらクルーズ」

名称 : イマーシブシアター「SoraCruise by Japan Airlines」(そらクルーズ)

場所 : エンパワーリングゾーン内「空飛ぶクルマ ステーション」

展示期間 : 2025年4月13日(日)〜10月13日(月・祝)

上映時間 : 約15分

上映内容 : 空飛ぶクルマをリアルな映像や立体音響、振動で表現し、次世代モビリティが創る未来の空を体験

スクリーン: 前面・左右側面・床面の4面に広がるスクリーン 幅7m/高さ4.7m/奥行8m

企画・制作: ソニーPCL株式会社

JALは、2025年4月13日より開催される2025年日本国際博覧会の「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」に協賛

展示施設「空飛ぶクルマ ステーション」内にイマーシブ(没入体験型)シアター「SoraCruise by Japan Airlines」(以下、そらクルーズ)を設置・公開します。

このシアターでは、JALグループの未来想像図「JAL FUTURE MAP」に描かれている空飛ぶクルマをリアルな映像や立体音響、振動で表現!

次世代モビリティが創る未来の空を体験することができます☆

ソニーPCL株式会社が提供するイマーシブソリューション(※1)を導入し、まるで空飛ぶクルマに搭乗しているかのような臨場感を楽しめます。

「そらクルーズ」では、大阪上空をはじめさまざまな場所を巡る飛行体験を楽しめます。

1951年から続くJALのエアモビリティへの挑戦の歴史を背景に、未来の空の旅へと誘ってくれます。

(※1)ソニーPCL株式会社が提供する人の感覚を刺激するイマーシブソリューションを導入。リアルな映像や、ソニーの立体音響技術、振動により没入感を高めるハプティクス(触覚提示技術)が活用されています。

「空飛ぶクルマ ステーション」は、2025年日本国際博覧会協会が整備する空飛ぶクルマがある未来社会を体感できる展示施設です。※入館には予約が必要です。

