Éé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ï¢Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄ½ã¤ÎÎÏÅê¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤âÇ¼ÆÀ´é¡Ö¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡½À¤è¤¯¹ä¤òÀ©¤¹¤È¤Ç¤â¸À¤ª¤¦¤«¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Á°ÅÄ½ã¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï130¥¥íÂæ¸åÈ¾¤¬ÂçÈ¾¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤¬12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î3³ä2Ê¬4ÎÒ¡£¤½¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËàÆðÅêá¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ìÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢À¾Àî¤Ë¤Ï139¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÃæÈô¡¢4ÈÖ¿ùËÜ¤Ë122¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤Î»°¥´¥í¡£2²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¹ÈÎÓ¤ò123¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤âÀ¾Ìî¤ò141¥¥í¤ÇÃæÈô¡¢¹ÈÎÓ¤ò125¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç°ì¼ÙÈô¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Êà´Ë´Ëá¤Ç4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¼ã·î¤Ë1¹æ¥½¥í¤òµö¤·¡¢1¡½1¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤º5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¹²¤Æ¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ºÅê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹ßÈÄ¸å¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿Á°ÅÄ½ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç1ËÜ¤¯¤é¤¤¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó1ËÜ¤À¤±¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤È¤Ê¤ë144¥¥í¤ò5²ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡ÊÁ°ÅÄ½ã¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¤¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¦¥½¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËàÊ³Åêá¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë8Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç±äÄ¹12²ó¤ò1ÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡Ö¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ËÂÇÀþ¤¬¤¤¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤¬¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï2¾¡1Ê¬¤±¤ÈàÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ï¢Àïá¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£