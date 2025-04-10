U-17日本代表のGL最終節スタメン発表!! W杯出場へ運命のオーストラリア戦、第2戦から4人変更
[4.10 U17アジア杯GL第3節 日本 - オーストラリア タイフ]
U-17日本代表は日本時間10日24時からAFC U17アジアカップ サウジアラビア2025のグループリーグ最終節・U-17オーストラリア代表戦を行う。準々決勝進出とU-17ワールドカップ出場をかけた決戦を前にスターティングメンバーが発表された。
日本は1-1で引き分けた第2戦のベトナム戦から4人を変更。今大会初出場のGK村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)とここまで2試合連続途中出場だったDF田中遥大(FC東京U-18)、第1戦以来の先発復帰となるDF藤田明日翔(川崎F U-18)とMF針生涼太(清水ユース)がスターティングメンバーに名を連ねている。
今大会は各組上位2チームが決勝トーナメント進出を果たすとともに、11月にカタールで行われるU-17W杯出場権を獲得する。前節終了時点でB組首位の日本は引き分け以上でGLを突破。オーストラリアに敗れた場合、順位決定はグループ全体の得失点差よりも当該チーム間の成績が優先されるため、日本が4点差以内に抑えた上で同時キックオフのベトナム対UAEが引き分けで終わることが世界切符を掴む条件になる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 田中遥大(FC東京U-18)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
MF 13 樺山文代志(興國高)
MF 14 神田泰斗(大宮U18)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 11 浅田大翔(横浜FM、Cap)
FW 22 加茂結斗(柏U-18)
▽控え
GK 12 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
GK 23 松浦大翔(新潟U-18)
DF 17 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 21 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 7 今井宏亮(東京Vユース)
MF 9 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 16 長南開史(柏U-18)
MF 19 姫野誠(千葉U-18)
FW 8 小林志紋(広島ユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
FW 20 瀬口大翔(神戸U-18)
▽監督
廣山望
U-17日本代表は日本時間10日24時からAFC U17アジアカップ サウジアラビア2025のグループリーグ最終節・U-17オーストラリア代表戦を行う。準々決勝進出とU-17ワールドカップ出場をかけた決戦を前にスターティングメンバーが発表された。
日本は1-1で引き分けた第2戦のベトナム戦から4人を変更。今大会初出場のGK村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)とここまで2試合連続途中出場だったDF田中遥大(FC東京U-18)、第1戦以来の先発復帰となるDF藤田明日翔(川崎F U-18)とMF針生涼太(清水ユース)がスターティングメンバーに名を連ねている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 田中遥大(FC東京U-18)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
MF 13 樺山文代志(興國高)
MF 14 神田泰斗(大宮U18)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 11 浅田大翔(横浜FM、Cap)
FW 22 加茂結斗(柏U-18)
▽控え
GK 12 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
GK 23 松浦大翔(新潟U-18)
DF 17 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 21 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 7 今井宏亮(東京Vユース)
MF 9 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 16 長南開史(柏U-18)
MF 19 姫野誠(千葉U-18)
FW 8 小林志紋(広島ユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
FW 20 瀬口大翔(神戸U-18)
▽監督
廣山望