6¡¦10¤Ë¥¢¥¸¥¢2´§²¦¼Ô¡¦±ÊÅÄÂç»Î¤¬V3Àï¡¡ÎØÅç¸ù°ì¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦°ëÃ«Âç¿´¤ÏÆüËÜ¥æ¡¼¥¹²¦ºÂ¤Î½éËÉ±ÒÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»°Ç÷¥¸¥à¤Ï10Æü¡¢6·î10Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¶½¹Ô¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤Ç¤Ï²¦¼Ô¡¦±ÊÅÄÂç»Î¡Ê35¡á»°Ç÷¡Ë¤¬ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé15°Ì¥¥à¡¦¥¸¥ç¥è¥ó¡Ê35¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£Î¾²¦ºÂ2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë±ÊÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÀ±ÂçæÆ¡ÊDANGAN¡Ë¤Ë8²óTKO¾¡¤Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç2Ï¢Â³KO¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦ÎØÅç¸ù°ì»á¤ÎÂ¹¡¢°ëÃ«Âç¿´¡Ê23¡áÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬²ÃÆ£Âç²Ï¡Ê21¡áDANGAN±ÛÃ«¡ËÁê¼ê¤Ë½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎÆ±²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢°ëÃ«¤¬È½Äê¾¡¤Á¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥È5°Ì¤ÎÅÏÍèÈþ¶Á¡Ê26¡á»°Ç÷¡Ë¤ÏÆ±µé8²óÀï¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£ÅÏÍè¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎÆüËÜÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¡¦Íû·òÂÀ¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤Ë9²óÉé½ýÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£