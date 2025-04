マンチェスター・シティのベテランMFは今季限りでクラブを離れる可能性がある。



『Fanatik』によると、ガラタサライは今夏の移籍市場でマンチェスター・シティに所属する34歳のドイツ代表MFイルカイ・ギュンドアンの獲得を希望しているという。



2016年7月にボルシア・ドルトムントからマンCに完全移籍をして以降、同クラブでは数々のタイトルを獲得してきたギュンドアン。2023年7月には一度バルセロナへ活躍の場を移したが、今季からマンCへの復帰を決断。今季はここまでプレミアリーグ19試合に出場し、3アシストを記録。全盛期ほどの活躍は見せれていないが依然として主力として活躍している。





