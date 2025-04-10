ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

米消費者物価指数（CPI）（3月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.0% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（03/30 - 04/05）

予想 22.3万件 前回 21.9万件



米失業保険継続受給者数（03/23 - 03/29）

予想 188.9万件 前回 190.3万件



カナダ住宅建設許可（2月）

予想 -0.4% 前回 -3.2%（前月比)



22:00

ブリーデン英中銀副総裁、英国経済と金融見通しについて講演



22:30

ローガン・ダラス連銀総裁「北米貿易：メキシコ関税引き上げと移民減少」講演



23:00

ボウマンFRB理事、米上院銀行委員会でFRB副議長（銀行監督担当）の指名公聴会（バー氏の後任）

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



11日

1:00

テュディン・スイス中銀理事、金融市場について講演

グールズビー・シカゴ連銀総裁、エコノミック・クラブで講演（質疑応答あり）

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテックイベント出席



2:00

米30年債入札（220億ドル）



EU・ウクライナ・ビジネスサミット「ウクライナ経済回復を牽引するEUの支援」（11日まで）

米テスラ、サウジアラビアで電気自動車販売開始





※予定は変更されることがあります。

外部サイト