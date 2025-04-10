21:30
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.6%　前回　2.8%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.0%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（03/30 - 04/05）
予想　22.3万件　前回　21.9万件

米失業保険継続受給者数（03/23 - 03/29）
予想　188.9万件　前回　190.3万件

カナダ住宅建設許可（2月）
予想　-0.4%　前回　-3.2%（前月比)

22:00　
ブリーデン英中銀副総裁、英国経済と金融見通しについて講演

22:30　
ローガン・ダラス連銀総裁「北米貿易：メキシコ関税引き上げと移民減少」講演

23:00　
ボウマンFRB理事、米上院銀行委員会でFRB副議長（銀行監督担当）の指名公聴会（バー氏の後任）
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

11日
1:00　
テュディン・スイス中銀理事、金融市場について講演
グールズビー・シカゴ連銀総裁、エコノミック・クラブで講演（質疑応答あり）
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテックイベント出席

2:00　
米30年債入札（220億ドル）

EU・ウクライナ・ビジネスサミット「ウクライナ経済回復を牽引するEUの支援」（11日まで）
米テスラ、サウジアラビアで電気自動車販売開始


※予定は変更されることがあります。