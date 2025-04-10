¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤¬ÃÏ¿Ì¸å¤ËÈïºÒÃÏ´Þ¤à³ÆÃÏ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶õÇú160²ó »Ò¤É¤â´Þ¤à72¿Í¤¬»àË´¤ÈÌ±¼çÇÉÁÈ¿¥¤¬¼çÄ¥¡¡Ìµ¿Í¥Ñ¥é¥â¡¼¥¿¡¼»ÈÍÑ¤ÎÇú·â¤â
¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë·³¤¬¡¢Àè·î28Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢ÈïºÒÃÏ¤ò´Þ¤à³ÆÃÏ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â160²ó¤Î¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¡¢ÆÈÎ©·Ï¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤¬3600¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢·³»öÀ¯¸¢¤ÈÌ±¼çÇÉ¤Ê¤É¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¤ÎÁÐÊý¤¬°ì»þÅª¤ÊÀïÆ®Ää»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÈÎ©·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¡ÖISP¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡×¤Ï10Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤¬ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤éº£·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â160²ó¤Î¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÇú¤ÏÃæÉô¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼ÃÏ°è¤ä¥¶¥¬¥¤¥ó´É¶è¤Ê¤ÉÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢38·ï¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì±¼çÇÉÁÈ¿¥¤Î¡ÖNUG¡á¹ñÌ±Åý°ìÀ¯ÉÜ¡×¤Ï¡¢·³¤Î¹¶·â¤Ç»Ò¤É¤â6¿Í¤ò´Þ¤à72¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¶õÇú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆâÀï¤Î·ã²½¤äÊ¼´ïÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÌµ¿Í¤Î¥Ñ¥é¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÇú·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£