3月14日にファミリーマート限定で販売がスタートした「hana by hince(ハナ バイ ヒンス)」。ファミリーマートと韓国コスメブランド・hince(ヒンス)の共同開発によって生まれたコスメブランドです。ベースメイクからポイントメイク、ネイルまでがそろうフルラインアップですが、今回はその中から、お得感満載な“1000円以下”のリップやハイライト、チークをご紹介します。

hana by hinceとは?

1000円以下のアイテムをピックアップ!

hana by hinceの「hana」は、日本語の“花”と韓国語の“ハナ(ひとつ、ONLY)”を表し、「自分だけが持つ固有の美しさを花のように咲かす」という意味が込められています。人気のhinceのクオリティーはそのままに、より トレンド 感のあるラインアップが魅力です。しかも、hinceの象徴的なアイテムであるハイライトや色持ちのいい洗練されたティントリップに加え、クッション ファンデーション など、全て2000円以下で購入可能。 プチプラ で手に入る“最強コスパ”のコスメブランドです! プチプラ で魅力的なhana by hinceですが、さらにお得感満載な“1000円以下”のアイテムをピックアップしてご紹介します。筆者のイチオシはリップです。DATA:シアーグラスリップスティック全4色 各税込990円(画像は02 ベリー)しっとりとした潤いがあり、クリアなツヤめきもかなえるリップ。シアーに発色するので、重ね塗りして自分好みの発色を楽しむことができます。潤いもバッチリですが、小ぶりなサイズ感も◎。バッグやポーチにインしておきたいアイテムです。DATA:ウォーターグラスティント全4色 各税込990円(画像は01 モモ)塗りたての発色が長時間続く水膜ティント。 スキンケア 成分配合で乾燥から唇を守ってくれるので、「ティントは乾くから嫌」という人にも使ってほしいアイテムです。また、塗布して数秒置くと色持ちがアップ。シアーグラスリップスティックとの重ね付けもおすすめです。2つのリップを唇で試してみました!どちらも1度塗りのため発色はそれほど強くありませんが、潤いとツヤがあるので縦じわも気になりません。重ね塗りして自分好みの発色を見つけてみたり、手持ちのリップと組み合わせてみたりと、いろいろ楽しめそうです。チークやハイライトも見逃せません。DATA:メルティンググロウチークバーム全3色 各税込990円(画像は02 ベリー)ひと塗りで肌にしっかり密着して、欲しかったツヤ感や透明感をかなえてくれるバームタイプのチーク。発色もバッチリで、量の調整がしやすいためメイク初心者や普段チークを使用しない人にもおすすめです。DATA:シャインハイライターバーム全2色 各税込990円(画像は01 シャン パン 滑らかなテクスチャーのハイライト。こちらも肌への密着力が抜群です。何より、 ほのか なきらめきがたまりません。なんでも、hinceの人気アイテムをhana by hinceバージョンにしたものだそう。これはhinceファンならずとも見逃せません!価格はもちろんですが、コンパクトサイズなのが個人的にはお気に入りポイント。特にリップは手のひらにすっぽり収まるミニサイズで、これがなんともたまりません。30、40代の大人世代も使えるアイテムがそろっているので、ファミリーマートに行った際にはぜひチェックしてみてくださいね。▼佐治 真澄プロフィール大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じた スキンケア の知識を分かりやすく伝える 美容 ライターとして、Web メディア のほか、 テレビ 雑誌 、新聞など幅広く活躍。All About スキンケア ガイド。